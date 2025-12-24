Frequentis MCX-Lösungen revolutionieren Europas öffentliche Sicherheit

Ob Großveranstaltung, Naturkatastrophe oder Verkehrsunfall – im Notfall kommt es auf Sekunden an. Denn nur wenn Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zuverlässig miteinander kommunizieren, können Leben gerettet und Schäden begrenzt werden. Eine vernetzte Einsatzkommunikation bildet deshalb das Rückgrat der öffentlichen Sicherheit.

Public Safety gewinnt an Bedeutung

Angesichts zunehmender Anforderungen durch den Klimawandel, die Urbanisierung und internationale Zusammenarbeit wächst der Bedarf an leistungsfähigen und zukunftssicheren Kommunikationssystemen rasant. Hier setzt Mission X der Frequentis AG (WKN: A2PHG5, ISIN: ATFREQUENT09) an. Dabei handelt es sich um die nächste Generation sicherheitskritischer Kommunikation. Denn Mission X und der MCX-Standard verbindet Sprache, Video und Daten in Echtzeit (3GPP) und ermöglicht so, dass Einsatzkräfte Informationen unmittelbar austauschen können – unabhängig davon, ob sie im Einsatzfahrzeug, in der Leitzentrale oder direkt vor Ort agieren. Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben markiert MCX damit den Übergang von klassischen Funktechnologien zu modernen breitbandigen 4G/5G-basierten Lösungen mit Priorisierung, stabiler Verbindung und einer nahtlosen Zusammenarbeit.

Europaweite Dynamik im Public-Safety-Markt

Frequentis gehört zu den Vorreitern dieser Entwicklung. In Großbritannien arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit IBM am Emergency Services Network (ESN), das künftig mehr als 300.000 Einsatzkräften eine schnelle und sichere Kommunikation ermöglichen wird. Auch in Deutschland, Italien, Schweden und den Niederlanden liefen bereits umfangreiche Tests, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Netzwerken sicherzustellen – ein zentraler Schritt für die europaweite Einführung von MCX.

Darüber hinaus bereiten Schweden, Deutschland und Kroatien derzeit Ausschreibungen für neue Public-Safety-Kommunikationssysteme auf MCX-Basis vor. Für Frequentis ergeben sich daraus große Chancen, seine Lösungen weiter auszurollen und in die öffentliche Sicherheitsinfrastruktur Europas einzubringen. Als Teil des EU-Projekts „Critical Communication System (EUCCS)“ trägt das Unternehmen außerdem entscheidend dazu bei, die Zusammenarbeit von Einsatzkräften über Landesgrenzen hinweg zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mit Mission X schafft Frequentis entsprechend die Grundlage für eine neue Ära in der öffentlichen Sicherheit, in der die Kommunikation von Einsatzkräften zuverlässiger, vernetzter und reaktionsschneller ist als je zuvor.