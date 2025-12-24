Kissigs Portfoliocheck: Amphenol ist Steve Mandels neuer Wachstumsstar

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





Steve Mandel, einem der erfolgreichste Hedgefonds-Manager unserer Zeit. Er gehört zu den sogenannten 'Tiger Cups', den Tigerwelpen. Die Bezeichnung geht zurück auf Julian Robertson, der mit seiner Tiger Management Group zu den erfolgreichsten Fondsmanagern des letzten Jahrhunderts gehört. Mit seinem Fokus auf Wachstumsunternehmen erzielte Mandel seit der Lone Pipe-Gründung 1997 über viele Jahre hinweg eine durchschnittliche Rendite von über 20 % pro Jahr. 2019 schied er aus dem aktiven Management aus und fungiert seitdem als Managing Director des Unternehmens. Mit dem Börseneinbruch Ende 2021 und dem Ausverkauf im Technologiesektor dank der stark gestiegenen Notenbankzinsen ging auch Lone Pines Erfolgsserie zu Ende. Die aggressive Strategie wurde überdacht. Man setzt zwar weiterhin auf stark wachsende Unternehmen, jedoch wird nun viel mehr Wert auf Profitabilität und Marktdominanz gelegt - und diese angepasste Strategie zahlt sich aus. Mein 328. Portfoliocheck führt mich erneut zu, einem der erfolgreichste Hedgefonds-Manager unserer Zeit. Er gehört zu den sogenannten 'Tiger Cups', den Tigerwelpen. Die Bezeichnung geht zurück auf, der mit seiner Tiger Management Group zu den erfolgreichsten Fondsmanagern des letzten Jahrhunderts gehört. Mit seinem Fokus auf Wachstumsunternehmen erzielte Mandel seit der Lone Pipe-Gründung 1997 über viele Jahre hinweg eine durchschnittliche Rendite von über 20 % pro Jahr. 2019 schied er aus dem aktiven Management aus und fungiert seitdem als Managing Director des Unternehmens. Mit dem Börseneinbruch Ende 2021 und dem Ausverkauf im Technologiesektor dank der stark gestiegenen Notenbankzinsen ging auch Lone Pines Erfolgsserie zu Ende. Die aggressive Strategie wurde überdacht. Man setzt zwar weiterhin auf stark wachsende Unternehmen, jedoch wird nun viel mehr Wert auf Profitabilität und Marktdominanz gelegt - und diese angepasste Strategie zahlt sich aus.





fokussierten Investmentstil. Im 3. Quartal 2025 mit 28 % erneut sehr hoch und lag auf dem Niveau des Vorquartals. Unter den 28 Werten in seinem Portfolio finden sich acht Neuaufnahmen. Mit Intuit, Salesforce und ASML hat er drei prominente Unternehmen vollständig verkauft und auch beim wankenden Krankenkassenunternehmen UnitedHealth zog er den Stecker. Darüber hinaus reduzierte er seine Position bei Amazon um knapp 45 %. Im Gegenzug ging eine Reihe neuer Engagements ein. So initiierte er eine Position bei Broadcom, engagierte sich beim brasilianischen FinTech Nu Holdings und nahm mit Amphenol einen weltweit führenden Herstellern von Verbindungs-, Sensor- und Antennentechnologien auf.



Lone Pines Portfoliowert sank in diesem Quartal von 14,1 auf 13,7 Mrd. USD. Neuer Spitzenreiter sind zyklische Konsumwerte mit einem Anteil von 24,2 % vor Finanztiteln mit 21,3 % und den bisher führen Technologiewerten mit 19,3 %. Es folgen Kommunikationsdienste mit 12,9 % vor Versorgern mit 10,4 %, bevor sich defensive Konsumwerte mit 5,5 %, Energieunternehmen mit 3,3 % und Rohstofffirmen mit 3,1 % anschließen. Den Gesundheitssektor hat Mandel komplett rausrotiert. Steve Mandel pflegt einen aktiven und. Immit 28 % erneut sehr hoch und lag auf dem Niveau des Vorquartals. Unter den 28 Werten in seinem Portfolio finden sich acht Neuaufnahmen. Mitundhat er drei prominente Unternehmen vollständig verkauft und auch beim wankenden Krankenkassenunternehmenzog er den Stecker. Darüber hinaus reduzierte er seine Position beium knapp 45 %. Im Gegenzug ging eine Reihe neuer Engagements ein. So initiierte er eine Position bei, engagierte sich beim brasilianischen FinTechund nahm miteinen weltweit führenden Herstellern von Verbindungs-, Sensor- und Antennentechnologien auf.Lone Pines Portfoliowert sank in diesem Quartal von 14,1 auf 13,7 Mrd. USD. Neuer Spitzenreiter sind zyklische Konsumwerte mit einem Anteil von 24,2 % vor Finanztiteln mit 21,3 % und den bisher führen Technologiewerten mit 19,3 %. Es folgen Kommunikationsdienste mit 12,9 % vor Versorgern mit 10,4 %, bevor sich defensive Konsumwerte mit 5,5 %, Energieunternehmen mit 3,3 % und Rohstofffirmen mit 3,1 % anschließen. Den Gesundheitssektor hat Mandel komplett rausrotiert.





Meta Platforms und Vistra die Plätze getauscht, während Amazon und Taiwan Semiconductor nun neuer Drittplatzierter vor AppLovin und LPL Financial. Die drei Top-Werte bringen es zusammen auf rund 20 % Gewichtung und die Top 5 auf über 30 %. Auch dahinter gab es einige Bewegung und so präsentiert sich Steve Mandels Portfolio als fokussiert, aber dennoch branchendiversifiziert. Eine durchaus gelungene Mischung... An der Spitze habenunddie Plätze getauscht, während Amazon und Microsoft durch die Teilverkäufe einige Plätze verloren haben. Und so istnun neuer Drittplatzierter vorund LPL Financial. Die drei Top-Werte bringen es zusammen auf rund 20 % Gewichtung und die Top 5 auf über 30 %. Auch dahinter gab es einige Bewegung und so präsentiert sich Steve Mandels Portfolio als fokussiert, aber dennoch branchendiversifiziert. Eine durchaus gelungene Mischung...







