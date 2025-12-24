US-Verbot schockt Drohnenmarkt – wer profitiert jetzt?

Auslöser ist ein Schritt der Federal Communications Commission. Die Behörde hat aus Gründen der nationalen Sicherheit im Ausland hergestellte Drohnen sowie zentrale Komponenten auf ihre sogenannte Covered List gesetzt. Damit verlieren diese Systeme die Möglichkeit, eine Zulassung der Regulierungsbehörde zu erhalten. Ohne diese Genehmigung dürfen sie in den Vereinigten Staaten weder importiert noch verkauft oder legal betrieben werden. Ausnahmen sind nur möglich, wenn das Verteidigungsministerium oder das Heimatschutzministerium eine Sondergenehmigung erteilt.

Eine neue Regulierungsentscheidung in den USA könnte den Drohnenmarkt grundlegend verändern. Wie Seeking Alpha unter Berufung auf eine Analyse von Needham and Company berichtet, dürften heimische Anbieter von unbemannten Fluggeräten ab dem kommenden Jahr deutlich profitieren.

Die Analysten von Needham um Austin Bohlig bewerten die Entscheidung als weitreichender als zunächst erwartet. Betroffen sind nicht nur komplette Drohnenplattformen, sondern auch Schlüsselkomponenten wie Kommunikationsmodule, Flugsteuerungen, Navigationssysteme, Batterien und Motoren. Bereits zugelassene oder ältere Systeme dürfen vorerst weiter genutzt werden. Neue Produkte unterliegen jedoch den verschärften Vorgaben.

Nach Einschätzung von Needham dürfte die Maßnahme vor allem ausländische Hersteller treffen, darunter große chinesische Anbieter, die bislang den kommerziellen und privaten Drohnenmarkt dominiert haben. Mittel- bis langfristig könnte sich die Nachfrage dadurch in Richtung US-amerikanischer Produzenten von Drohnen und Komponenten verlagern, da neue Beschaffungsregeln zunehmend eine heimische Wertschöpfung verlangen.

Die Entscheidung der Regulierungsbehörde ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung der US-Drohnenpolitik. Dazu zählt auch das Programm "Drone Dominance", das mehr als eine Milliarde US-Dollar für kleine Drohnenprojekte bereitstellt. Hinzu kommen Mittel aus dem National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2026. Insgesamt rechnet Needham damit, dass neue Gesetze und Budgetbeschlüsse zusätzliche Ausgaben von mehr als fünf Milliarden US-Dollar für unbemannte Systeme auslösen könnten.

Diese Kombination aus regulatorischem Druck und staatlicher Finanzierung dürfte laut Needham ab 2026 zu einer spürbaren Belebung der Beschaffung führen. Besonders gefragt könnten Drohnenplattformen in militärischer Qualität und Systeme mit hoher Abnutzung sein. Gleichzeitig dürfte auch der zivile Markt betroffen sein, da neue Drohnen künftig verstärkt auf Komponenten aus US-Produktion angewiesen sein werden.

Der Umbau des Marktes wird jedoch Zeit benötigen. Bestehende ausländische Systeme verschwinden nur schrittweise aus dem Markt. Zudem bleiben Unsicherheiten bestehen, etwa beim genauen Zeitpunkt von Aufträgen des Verteidigungsministeriums, bei der praktischen Umsetzung der Regeln und beim schnellen Ausbau der heimischen Lieferketten.

Sollten Finanzierung und Vertragsvergabe wie erwartet anziehen, könnten mehrere auf den US-Markt fokussierte Drohnen- und Verteidigungstechnologieunternehmen zu den klaren Profiteuren der neuen regulatorischen Realität werden.

Zu den US-börsennotierten Unternehmen, die direkt oder indirekt vom Trend weg von ausländischen Drohnen und hin zu heimischen Anbietern profitieren könnten, zählen:

AeroVironment

Kratos Defense & Security Solutions

Draganfly

Red Cat Holdings

Ondas Holdings

UAS Drone

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



