Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer von Henlius, hält eine Grundsatzrede auf der JPM 2026
SHANGHAI, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die 44. J.P. Morgan Healthcare Conference findet vom 12. bis 15. Januar 2026 in San Francisco, USA, statt. Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Henlius (2696.HK), wurde zur Teilnahme eingeladen und wird am 15. Januar (PST) eine Grundsatzrede halten.
Die J.P. Morgan Healthcare Conference gilt als eine der weltweit größten und einflussreichsten Konferenzen für Investitionen und die Gesundheitsbranche. Sie wird weithin als Gradmesser für globale Innovationen und Kapitalentwicklungen im Pharma- und Gesundheitswesen angesehen. Die Veranstaltung bringt Branchenführer, schnell wachsende, aufstrebende Unternehmen, Technologieinnovatoren und globale Investoren zusammen. Mehr als 8.000 Teilnehmer werden in San Francisco erwartet, um innovative Entwicklungen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden.
Auf der Konferenz wird Dr. Zhu die Kernkompetenzen vorstellen, die Henlius im Laufe seiner Internationalisierung aufgebaut hat, über die neuesten Entwicklungen in der innovativen Pipeline und den Technologieplattformen der nächsten Generation des Unternehmens berichten – darunter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und multispezifische T-Zell-Engager (TCEs) – und die strategische Ausrichtung von Henlius für die nächsten fünf Jahre präsentieren. Durch die Nutzung einer integrierten Plattform, die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Zulassung und Vermarktung umfasst, hat sich Henlius von einem Biotech-Unternehmen in der Frühphase zu einem skalierten, weltweit operierenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einer etablierten internationalen Präsenz entwickelt. Henlius hat in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten und Japan eigene Teams für klinische Entwicklung, Betrieb und Zulassung eingerichtet, die eine unabhängige Durchführung klinischer Studien und den direkten Kontakt zu globalen Zulassungsbehörden ermöglichen, um die lokale Entwicklung und den Marktzugang zu beschleunigen. Darüber hinaus haben die kommerziellen Produktionsstätten des Unternehmens GMP-Zertifizierungen in China, der EU und den Vereinigten Staaten erhalten und verfügen über ein globales Liefernetzwerk, das sich mittlerweile über sechs Kontinente erstreckt. Durch die koordinierte Weiterentwicklung differenzierter Innovationsressourcen und diversifizierter Technologieplattformen baut Henlius seine globale Marktpräsenz kontinuierlich aus und geht gleichzeitig langfristige strategische Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen ein, wodurch ein nachhaltiges und skalierbares globales Entwicklungsmodell entsteht.