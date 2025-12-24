Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer von Henlius, hält eine Grundsatzrede auf der JPM 2026

SHANGHAI, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die 44. J.P. Morgan Healthcare Conference findet vom 12. bis 15. Januar 2026 in San Francisco, USA, statt. Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Henlius (2696.HK), wurde zur Teilnahme eingeladen und wird am 15. Januar (PST) eine Grundsatzrede halten.

Die J.P. Morgan Healthcare Conference gilt als eine der weltweit größten und einflussreichsten Konferenzen für Investitionen und die Gesundheitsbranche. Sie wird weithin als Gradmesser für globale Innovationen und Kapitalentwicklungen im Pharma- und Gesundheitswesen angesehen. Die Veranstaltung bringt Branchenführer, schnell wachsende, aufstrebende Unternehmen, Technologieinnovatoren und globale Investoren zusammen. Mehr als 8.000 Teilnehmer werden in San Francisco erwartet, um innovative Entwicklungen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden.