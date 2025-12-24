Italien bremst Meta bei WhatsApp-Chatbots
- Italienische Kartellbehörde ermittelt gegen Meta.
- Vorläufige Maßnahmen: Ausschluss anderer KI-Chatbots.
- Meta weist Vorwürfe als unbegründet zurück.
ROM (dpa-AFX) - Die italienische Kartellbehörde geht gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen mutmaßlichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung vor. Die Wettbewerbsbehörde AGCM verhängte laut einer Mitteilung vorläufige Maßnahmen und forderte Meta auf, Vertragsbedingungen auszusetzen, die andere KI-Chatbots beim Messenger-Dienst WhatsApp ausschließen.
Die Untersuchung sei im Juli eingeleitet worden, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen habe den Dienst Meta AI in die App des Kurznachrichtendienstes WhatsApp integriert, wo er gegenüber den Diensten anderer Wettbewerber eine herausragende Stellung einnehme. Italien stimme sich auch mit der Europäischen Kommission ab, um sicherzustellen, dass das Verhalten von Meta auf wirksame Weise angegangen werde.
Meta: Entscheidung ist unbegründet
Meta wies die Vorwürfe zurück. Die Entscheidung der Kartellbehörde sei unbegründet, sagte ein Sprecher der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Das Aufkommen von Chatbots mit künstlicher Intelligenz habe das System unter Druck gebracht; es sei nicht für diese Art der Nutzung ausgelegt. Meta werde gegen die Forderungen der Wettbewerbsbehörde vorgehen./sd/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 564 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 835,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +41,84 %/+62,23 % bedeutet.
