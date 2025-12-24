    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa
    Baywa verkauft niederländische Tochter Cefetra

    Für Sie zusammengefasst
    • Baywa verkauft Tochter Cefetra zur Schuldenreduktion.
    • Bankverbindlichkeiten könnten um 600 Millionen Euro sinken.
    • Transaktion unterliegt noch behördlichen Genehmigungen.
    Foto: BayWa AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die kriselnde Baywa verkauft die niederländische Tochter Cefetra. Damit könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa mit. Der Vollzug der Transaktion steht demnach noch unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, darunter die Freigabe der Transaktion durch italienische Behörden.

    Die Cefetra-Gruppe ist Lieferant von Agrarrohstoffen unter anderem für die Futtermittelherstellung, ein weiteres Geschäftsfeld ist der Getreidehandel. Ein erster Verkauf der Gruppe war im Herbst geplatzt.

    Wichtigster Geschäftszweig der Baywa ist der Agrarhandel. Der Konzern war im Sommer 2024 in Schieflage geraten, ein maßgeblicher Auslöser waren die hohen Zinszahlungen für 5,4 Milliarden Euro Bankkredite. Mit dem Vollzug des aktuellen Verkaufs und weiteren Verkäufen des laufenden Jahres können die Bankverbindlichkeiten der Baywa zufolge insgesamt um etwa 1,3 Milliarden Euro reduziert werden./sax/DP/he

    BayWa

    +0,42 %
    -5,07 %
    -5,44 %
    -71,42 %
    -74,50 %
    -94,44 %
    -92,54 %
    -91,30 %
    -65,36 %
    ISIN:DE0005194062WKN:519406

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 2,41 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -5,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 241,55 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +273,44 %/+397,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
