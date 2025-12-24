    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz über Herausforderungen in Europa

    'Es kommt auf uns an'

    Für Sie zusammengefasst
    Merz über Herausforderungen in Europa - 'Es kommt auf uns an'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zu Weihnachten an die Verantwortung der Bundesregierung für Deutschland und ganz Europa erinnert. "Es geht in diesen Monaten und Jahren um Freiheit, um Frieden, um Sicherheit und um Wohlstand unseres ganzen Kontinents. In diesem Geiste fühlen wir uns Deutschland und Europa verpflichtet. Es kommt auf uns an", sagte Merz in einem auf der Plattform X verbreiteten Video. Seine Regierung tue dafür ihre Pflicht. "Wir werden weiter mit Geduld und Ausdauer arbeiten, um Deutschland voranzubringen."

    Zugleich sagte Merz, dass es ein ereignisreiches Jahr gewesen sei und verwies auf den Wahlkampf, die Bundestagswahl, die Regierungsbildung und die Umsetzung erster Vorhaben. "Es gab Diskussionen und nicht alles verlief völlig reibungslos. Es ist klar, dass eine Koalition auch uns als CDU und unseren Mitgliedern etwas zumutet", so der Kanzler. Viele Entscheidungen kämen erst in die Umsetzung oder wirkten langfristig. "Wir brauchen Geduld und einen langen Atem, genauso wie den Antrieb, jeden Tag weiter das Beste für unser Land entscheiden zu wollen."/asn/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
