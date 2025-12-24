Ökonomin Schnitzer für mehr Selbstbeteiligung von Kassenpatienten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, hat sich für eine höhere Selbstbeteiligung von Kassenpatienten und eine Praxisgebühr ausgesprochen. "Wir müssen die Prävention stärken. Aber wir werden auch die Selbstbeteiligung erhöhen müssen", sagte Schnitzer angesichts steigender Kassenbeiträge der "Rheinischen Post". "Eine Praxisgebühr ist sinnvoll, wenn es gelingt, sie bürokratiearm einzuziehen. Statt die Ärzte damit zu belasten, könnten die Krankenkassen sie einziehen", sagte Schnitzer.

Die Ökonomin warnte vor weiteren Beitragssteigerungen. "Der Beitrag droht auf 25 Prozent zu steigen. Das Gesundheitssystem muss effizienter werden." Dafür sollten etwa Homöopathie und andere Kassenleistungen ohne Evidenz gestrichen werden.