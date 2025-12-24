Münzproduktion im Euroraum steigt durch Bulgarien-Beitritt

bamimi77 schrieb 22.12.25, 12:04

Das einzige was es hier braucht ist eine Veränderung des Narrativs. Es gäbe genügend Punkte die man auch positiv sehen könnte, selbst agentic commerce wird für Paypal nun negativ gesehen, obwohl sie - sofern man den Ankündigungen glauben schenkt - dort mit vorne dabei sind, oder zumindest der Konkurrenz nicht weit hinterher hinkt. Ein Blick auf Paypals Patentanmeldungen/Grants der letzten Jahre zeigt auch, dass man hier offenbar recht aktiv ist, vor allem im Bereich authentication/fraud prevention, was durchaus wichtig ist im Hinblick auf regulatorische Erfordernisse. Woran es Paypal deutlich mangelt, und das wurde vom Management auch zugegeben, ist die viel zu langsame Einführung neuer Funktionen, Systeme. Und wenn sie eingeführt werden gibt es viele Fehler und Probleme. Bestes Beispiel das Cashback in Deutschland, von der Ankündigung man werde es auch zeitnah in weitere Europäische Märkte ausrollen (Italien…) ist seit langem nichts mehr zu hören. Das deutet darauf hin, dass sie vermutlich arg mit der IT/ihren Legacy Struktur zu kämpfen haben.



Fastlane, Paypal Ads das gleiche, nach den Ankündigungen wird es stets still und man hört nicht mehr davon. Offenbar gibt es auch hier deutliche Verzögerungen, Probleme, dies schnell zu skalieren. Also schaut der Markt weiter wie besessen auf die Transaktionsmarge. Man kann’s auch nicht übel nehmen, Paypal hat den Investoren bis heute keine konkreten Zahlen gegeben was Paypal Ads, Fastlane, agentic commerce, stablecoin, world pay usw nun konkret beitragen sollen sowohl was topline, bottom line und Nutzerzahlen betrifft. In den aktuelle Zahlen scheint sich noch überhaupt nichts wiederzugeben. Und wenn all die Initiativen schon positive Beiträge leisten (sie aber nicht separat ausgewiesen werden) und lediglich den Rückgang im traditionellen Branded checkout kompensieren hat Paypal wirklich ein großes Problem.





Bis das Management klar Stellung nimmt und eine konkrete guidance abgibt so dass die vielen Initiativen quantitativ bewertet werden können wird der Kurs sehr wahrscheinlich in einer engen Range um 60$ herum bleiben. Andere Firmen würden angesichts der „Möglichkeiten“ die Vorschusslorbeeren erhalten, die bekommt eine Paypal nicht mehr. Es ist und bleibt eine „show me the numbers“ story. Zurecht. Sollten die Stimmung allerdings ins positive kippe und sie die technischen Probleme in den Griff bekommen und den Wechsel auf eine modernisierte IT Infrastruktur in den nächsten ca 2 Jahren erfolgreich bewältigen ist das upside logischerweise enorm. Aber alles andere als sicher ob es zeitlich schnell genug ist Angesicht des Wettbewerbs durch Wero, Klarna usw.



Während Paypal es schafft „tap to pay“ in einem Land (Deutschland) auszurollen und andere Länder lediglich „anzukündigen“, dass sie folgen, ohne irgendwelche konkreten Zeiträume anzugeben, kann bspw Klarna problemlos einen Rollout in 14 Länder (!) bewerkstelligen:



https://www.it-finanzmagazin.de/klarna-startet-tap-to-pay-in-14-laendern-app-wird-zur-kontaktlosen-alltags-wallet-237211/



Ich denke die Situation ist ein klein wenig mit Microsoft damals (bevor sie in die Cloud gingen und Nadella das Ruder übernommen hatte) vergleichbar. Natürlich hat Paypal bei weitem nicht die Marktstellung/Monopol wie Microsoft aber beide Unternehmen waren verstaubt, langsam, Veränderungsresistent, hatten zuvor einen CEO der ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt und Fehlentscheidungen getroffen hat (Ballmer mit Mobile etc bei Microsoft, Schulman mit wilden Akquisitionen und keiner Innovation). Beide Unternehmen haben jedoch einen hohen Bekanntheitsgrad, sehr gute cash flows und nun einen CEO der versucht den Anschluss an die Zukunft nicht zu verlieren. Das Risiko bei Paypal ist ungemein höher als bei Microsoft damals aber die Chancen sind durchaus (noch) da. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. Implodieren wird Paypal nicht, im

negativ Szenario wird es kein plötzliches Verschwinden, sondern ein langsamer Abstieg in die Bedeutungslosigkeit über viele, viele Jahre. Beispiele von solchen Firmen die den Anschluss verpasst haben, aber weiterhin irgendwie im Geschäft bleiben - oft nur noch mit einigen wenigen verbleibenden früheren Geschäftsfeldern gibt es zuhauf…



Aber vielleicht änder sich das Narrativ ja noch schlagartig. Neues Jahr, neues Glück, der Mart muss sich auch in 2026 ein paar spannende (neue) Stories erzählen können nachdem wir dieses Jahr alles steinreich mit den AI Firmen geworden sind.



Alphabet war übrigens auch so ein Beispiel (natürlich auch wieder mit einer deutlich stärkeren Marktposition als Paypal) wo sich das Narrativ plötzlich wieder gedreht hat. Die Initiativen und Entwicklungen bei Alphabet die dazu geführt haben, dass die Story plötzlich anders von der Wall Street aufgenommen und letztendlich bepreist wurde waren auch zuvor schon da, nichts Neues, nur plötzlich anderes bewertet.