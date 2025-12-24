    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lautes Murren im BSW über Brombeere-Koalition in Erfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Streit im BSW Thüringen über Koalition mit CDU/SPD.
    • 80 Mitglieder kritisieren Landesvorstand und Süßmuth.
    • Umfragewerte sinken, Einheit ohne Werte bleibt leer.
    Lautes Murren im BSW über Brombeere-Koalition in Erfurt
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERFURT (dpa-AFX) - Im BSW in Thüringen vertieft sich der Streit über die Regierungskoalition mit CDU und SPD. In einer Erklärung kritisieren rund 80 Mitglieder eines neuen "Aktionskreises Grundwerte des BSW Thüringen" den eigenen Landesvorstand und werfen ihm mangelnde Selbstkritik vor.

    Sie beziehen sich auf Äußerungen des Landesvorsitzenden Gernot Süßmuth, der die Arbeit in der sogenannten Brombeer-Koalition in Erfurt verteidigt und Konflikte im BSW für schlechte Umfragewerte verantwortlich gemacht hatte. Hintergrund ist die Dauerkritik von Gründerin Sahra Wagenknecht am Landesvorstand um Süßmuth und dessen Co-Vorsitzende Katja Wolf. Der Vorwurf: In der Regierungsarbeit in Thüringen würden Positionen des BSW verwässert und zu viele Kompromisse eingegangen.

    "Erkennbares Spannungsverhältnis"

    Diese Linie vertreten auch die etwa 80 Unterstützer der Erklärung des "Aktionskreises Grundwerte", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Süßmuths "Darstellung wird von zahlreichen Mitgliedern und Unterstützern nicht geteilt", heißt es darin. Für viele Mitglieder entspreche der Kurs in Thüringen nicht mehr dem Gründungsanspruch des BSW.

    "Die Zusammenarbeit mit CDU und SPD mag parlamentarisch begründbar sein, sie steht jedoch in erkennbarem Spannungsverhältnis zu den Grundsätzen des BSW, das angetreten ist, um gerade mit dieser Politik zu brechen", heißt es in der Stellungnahme. "Wer Einheit fordert, muss zuerst erklären, auf welcher inhaltlichen Grundlage diese Einheit stehen soll." Einheit ohne "definierte Wertorientierung ist leer".

    Streit in etlichen Landesverbänden

    Die Unterstützerinnen und Unterstützer der Erklärung beklagen die schwachen Umfragewerte des BSW in Thüringen. Dort hatte die junge Partei bei der Landtagswahl 2024 aus dem Stand 15,8 Prozent der Stimmen erreicht. In einer Insa-Umfrage lag das BSW im Dezember nur noch bei 7 Prozent.

    Bundesweit wird die Wagenknecht-Partei noch mit 3 bis 4 Prozent gemessen. Streit gab es zuletzt auch im Landesverband Brandenburg, wo das BSW mit der SPD regiert, sowie in diversen weiteren Landesverbänden, darunter Sachsen-Anhalt, Bayern und Hamburg./vsr/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lautes Murren im BSW über Brombeere-Koalition in Erfurt Im BSW in Thüringen vertieft sich der Streit über die Regierungskoalition mit CDU und SPD. In einer Erklärung kritisieren rund 80 Mitglieder eines neuen "Aktionskreises Grundwerte des BSW Thüringen" den eigenen Landesvorstand und werfen ihm …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     