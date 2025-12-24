    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien Schluss

    Wenig Veränderung

    • Asiatische Börsen kaum verändert, wenig Bewegung.
    • Nikkei 225 fiel um 0,14%, Yen belastet Exportwerte.
    • CSI-300 stieg um 0,29%, positive Stimmung durch Zölle.
    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Mittwoch nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. In Europa blieben die meisten Handelsplätze geschlossen, in den USA wird nur verkürzt gehandelt.

    In Tokio fiel der japanische Nikkei 225 um 0,14 Prozent auf 50.344,10 Punkte. Exportwerte litten hier unter einem wieder erstarkten Yen.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,29 Prozent auf 4.634,06 Zähler zu. Für gute Stimmung sorgte, dass die sich die USA mit neuen Zöllen auf chinesische Halbleiterimporte zunächst zurückhalten.

    Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,17 Prozent auf 25.818,93 Punkte.Der australische S&P/ASX 200 sank um 0,38 Prozent auf 8762,70 Zähler./he




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
