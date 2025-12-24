Wenig Veränderung

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Mittwoch nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. In Europa blieben die meisten Handelsplätze geschlossen, in den USA wird nur verkürzt gehandelt.

In Tokio fiel der japanische Nikkei 225 um 0,14 Prozent auf 50.344,10 Punkte. Exportwerte litten hier unter einem wieder erstarkten Yen.