    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit leichten Gewinnen am Mittwoch.
    • Viele europäische Handelsplätze blieben geschlossen.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken.
    ROUNDUP/Aktien New York - Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.

    Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 48.610,28 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 6.921,17 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.603,45 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.465,21€
    Basispreis
    4,80
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.103,96€
    Basispreis
    6,87
    Ask
    × 10,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einige Aktien bewegten sich deutlicher. So legten Nike an der Dow-Spitze um knapp fünf Prozent zu. Einer Pflichtmitteilung zufolge hat Apple -Chef Tim Cook am Montag für knapp drei Millionen US-Dollar Anteilscheine des Sportartikelkonzerns gekauft.

    Intel sackten hingegen um fast zwei Prozent ab. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Chip-Hersteller Nvidia einen Test für die Nutzung eines Produktionsprozesses des Branchenkollegen gestoppt.

    Dynavax sprangen um fast 40 Prozent auf 15,43 US-Dollar nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den Impfstoffhersteller für 15,50 Dollar je Aktie in bar entsprechend insgesamt 2,2 Milliarden Dollar kaufen./he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 231,0 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +34,04 %/+71,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     