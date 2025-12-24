    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thailand und Kambodscha verhandeln über Waffenruhe im Grenzkonflikt

    Für Sie zusammengefasst
    • Thailand und Kambodscha starten Waffenruhe-Gespräche.
    • Militärvertreter trafen sich an Grenzkontrollpunkt.
    • Kämpfe dauern an, Hunderttausende vertrieben.
    Thailand und Kambodscha verhandeln über Waffenruhe im Grenzkonflikt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BANGKOK/PHNOM PENH (dpa-AFX) - Im wieder entflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Seiten neue Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe aufgenommen. Hochrangige Militärvertreter aus beiden Ländern trafen sich dazu nach Angaben beider Seiten am Nachmittag (Ortszeit) an einem Grenzkontrollpunkt in der östlichen thailändischen Provinz Chanthaburi. Das Treffen dauerte nur 35 Minuten, wie die Zeitung "The Nation" und andere thailändische Medien berichteten.

    Die auf mehre Tage angesetzten Verhandlungen gelten seit dem Beginn neuer Kämpfe vor mehr als zwei Wochen als der bisher bedeutendste Schritt beider Seiten, um die Feindseligkeiten zu beenden. Der Auftakt am Mittwoch diente den Angaben zufolge unter anderem zur Vorbereitung eines geplanten Treffens der Verteidigungsminister, das am Samstag stattfinden soll. Dazwischen sollen die Beratungen im Rahmen des gemeinsamen Ausschusses zu Grenzfragen auf Sekretariatsebene fortgesetzt werden.

    Sollten die Sekretariats-Gespräche zu einer Einigung führen, werde es auch das Treffen zwischen den Ministern geben, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums vor Journalisten in Bangkok. Das Ministertreffen sei geplant, um Lösungen dafür zu finden, die Stabilität zwischen beiden Ländern wiederherzustellen, wurde eine Sprecherin des kambodschanischen Verteidigungsministeriums von der staatlichen Nachrichtenagentur AKP zitiert.

    Kämpfe gehen weiter

    Die Kämpfe werden an mehreren Stellen der etwa 800 Kilometer langen thailändisch-kambodschanischen Grenze geführt. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig, auch zivile Gebiete unter Beschuss zu nehmen. Die Anschuldigungen werden von beiden Ländern jeweils zurückgewiesen. Hunderttausende Menschen wurden auf beiden Seiten der Grenze vertrieben.

    Hintergrund der Feindseligkeiten ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Bereits im Juli war es zu schweren Gefechten gekommen; nach einigen Tagen wurde eine Waffenruhe vereinbart. Doch im November wurde die Feuerpause nach einem neuerlichen Grenzvorfall ausgesetzt. Seit dem 7. Dezember hat sich die Lage nach einem Grenzscharmützel nochmals verschärft./dg/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Thailand und Kambodscha verhandeln über Waffenruhe im Grenzkonflikt Im wieder entflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Seiten neue Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe aufgenommen. Hochrangige Militärvertreter aus beiden Ländern trafen sich dazu nach Angaben beider Seiten am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     