Devisen
Euro unter 1,18 US-Dollar - Gold auf Rekordhoch
- Euro unter 1,18 US-Dollar gefallen, bei 1,1770.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1787 fest, stabil.
- Goldpreis gesunken, jetzt bei 4.466 Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch unter 1,18 US-Dollar gesunken. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1770 US-Dollar. Im asiatischen Handel war er noch zeitweise über 1,18 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) fest.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel verkürzt stattfindet, blieben viele europäische Handelsplätze geschlossen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.466 Dollar. Das waren 20 Dollar weniger als am Vortag. Zuvor war der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA erstmals über 4.500 Dollar gesprungen und hatte bei knapp 4.526 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he
Guten Tag 🙂
so, zur Sache: Das widerspricht meinem Punkt nicht – es ist eher eine Frage der Sequenz und des Marktregimes.
Ja, Minen können bei neuen Goldhochs mitlaufen – vor allem die großen Produzenten und vor allem nachdem der Markt wieder Risiko frisst. Aber in der Praxis sieht man oft:
Gold = Asset / Versicherung (kann in Risk-off steigen, weil Kapital “ins Metall” will)
Minen = Aktie (wird in Risk-off / Liquiditätsstress erst mal mit allem anderen verkauft)
Gerade 2008 ist dafür ein Paradebeispiel: In der akuten Phase wurden Minen brutal abverkauft (weil “Aktie”), und erst danach kam der Hebel-Effekt, als Liquidität zurückkam und das Preisniveau/Umfeld “geglaubt” wurde. 2020 ähnlich: erst Schock/Abverkauf, dann Rally – die Reihenfolge ist entscheidend.
Und genau deshalb ist “Gold macht ATH, Minen wirken tot” keine exotische Theorie, sondern ein bekanntes Frustmuster – besonders bei Nebenwerten/Juniors. Dazu kommen noch ganz profane Bremsen: Kosteninflation, Währung, Hedging, politische Risiken, Verwässerung, allgemeiner Aktienmarkt.
Wenn du sagst “stand hier schon 400 mal”: okay. Für Mitleser ist’s trotzdem nützlich, weil viele genau an dieser Stelle aussteigen – kurz bevor der Markt von “Risiko” auf “Cashflow-Asset” umschaltet. 🙂
Habe schon länger nix mehr hier geschrieben, genieße schon seit Wochen mein physisches Gold und Silber, da gibt es einfach nix zu schreiben.
Wenn ich es richtig sehe haben wir gerade ein neues ATH und hier wird über zahlungsunfähige Städte diskutiert.