    Euro unter 1,18 US-Dollar - Gold auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro unter 1,18 US-Dollar gefallen, bei 1,1770.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1787 fest, stabil.
    • Goldpreis gesunken, jetzt bei 4.466 Dollar.
    Devisen - Euro unter 1,18 US-Dollar - Gold auf Rekordhoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch unter 1,18 US-Dollar gesunken. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1770 US-Dollar. Im asiatischen Handel war er noch zeitweise über 1,18 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) fest.

    Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel verkürzt stattfindet, blieben viele europäische Handelsplätze geschlossen.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.466 Dollar. Das waren 20 Dollar weniger als am Vortag. Zuvor war der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA erstmals über 4.500 Dollar gesprungen und hatte bei knapp 4.526 Dollar ein Rekordhoch erreicht./he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
