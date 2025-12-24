BP verkauft Mehrheit an Schmierstoff-Produzent Castrol für 6 Milliarden Dollar

BP hatte im Februar eine strategische Überprüfung von Castrol angekündigt, da das Geschäft nur bedingt in den Gesamtkonzern integriert ist. Die Mittel aus einem Verkauf sollten zur Stärkung der Finanzkraft verwendet werden, hatte es damals geheißen.

LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP verkauft die Mehrheit am Schmierstoff-Produzenten Castrol für 6 Milliarden Dollar an den US-Investor Stonepeak Partners. Der Kaufpreis für den Anteil von 65 Prozent enthalte einige Vorauszahlungen für künftige Dividenden des bei BP verbleibenden Anteils, teilten die Briten am Mittwoch mit. Der erzielte Verkaufspreis liegt unter früheren Erwartungen, die Aktie ging nach einem festen Start etwas tiefer aus dem Handel.

Die Veräußerung des Schmierstoff-Spezialisten ist Teil der ebenfalls im Februar angekündigten Straffung des Geschäftsportfolios. Alles in allem sollen bis 2027 Unternehmensteile für 20 Milliarden Dollar losgeschlagen werden. So hatte BP sich erst Anfang November mit der US-Investmentfirma Sixth Street geeinigt, die Anteile an dem US-Öl- und Gasgeschäft an Land für 1,5 Milliarden Dollar erwirbt. BP zieht sich damit aus der Beteiligung an zwei Midstream-Anlagen zurück.

Die Verkäufe sind auch Teil eines umfassenden Strategieschwenks, den Konzernchef Murray Auchincloss früher im Jahr eingeleitet hatte. Unter ihm fokussiert sich BP wieder stärker auf das Kerngeschäft rund um Öl und Gas. Die Investitionen in Alternative Energien werden drastisch zurückgefahren./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 4,905 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,28 %. Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 75,11 Mrd.. BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3379. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -18,45 %/+1,94 % bedeutet.



