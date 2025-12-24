    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi plant Kauf von Dynavax für 2 Milliarden Dollar.
    • Gebot liegt bei 15,50 Dollar je Aktie in bar.
    • Übernahme einstimmig vom Dynavax-Verwaltungsrat genehmigt.
    Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.

    Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch./he

    Sanofi

    +0,53 %
    +2,28 %
    -3,37 %
    +1,83 %
    -8,26 %
    -8,03 %
    +11,42 %
    +10,70 %
    +112,20 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 82,12 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,90 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +15,68 %/+33,95 % bedeutet.





    1 im Artikel enthaltener Wert
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
