Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen
PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.
Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 82,12 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,90 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +15,68 %/+33,95 % bedeutet.
