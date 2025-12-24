Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 82,12 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,90 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +15,68 %/+33,95 % bedeutet.