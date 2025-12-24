    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Der Börsen-Tag

    DAX nur leicht im Plus – US-Börsen ziehen davon: Das sind die Gewinner und Verlierer

    Zwischen leichten Gewinnen im DAX und Schwäche bei Nebenwerten: Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild – in den USA überwiegen dagegen die Pluszeichen.

    Foto: Bodo Marks - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und spiegeln ein gemischtes Marktumfeld wider. In Deutschland kann der Leitindex DAX leicht zulegen. Er notiert aktuell bei 24.333,11 Punkten und liegt damit 0,14 Prozent im Plus. Damit behauptet sich der DAX moderat im positiven Bereich. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 30.298,80 Punkten und verliert 0,38 Prozent. Auch der SDAX tendiert leichter abwärts: Der Small-Cap-Index gibt um 0,18 Prozent nach und notiert bei 16.783,74 Punkten. Technologiewerte zeigen sich dagegen etwas stabiler: Der TecDAX liegt mit 3.590,19 Punkten minimal im Plus und gewinnt 0,04 Prozent. An den US-Börsen überwiegen derzeit die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,19 Prozent auf 48.452,82 Punkte. Noch deutlicher im Plus liegt der marktbreite S&P 500, der aktuell 0,47 Prozent zulegt und bei 6.909,36 Punkten steht. Insgesamt zeigen sich damit die US-Märkte freundlicher als die deutschen Nebenwerteindizes, während der DAX und der TecDAX nur leichte Aufschläge verzeichnen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von E.ON mit einem Plus von 1,47%. RWE folgt dicht dahinter mit 1,41%, während die Deutsche Börse einen Anstieg von 1,17% verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte eine negative Performance. Zalando führt die Liste mit einem Rückgang von 1,54% an, gefolgt von Qiagen mit -1,11% und adidas, das um 0,99% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen AIXTRON mit einem Anstieg von 2,57% und AUTO1 Group mit 2,33% hervor. TKMS rundet die Topwerte mit einem Plus von 1,29% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX werden von Delivery Hero angeführt, das um 2,45% gefallen ist. TUI folgt mit einem Rückgang von 2,40%, während Nemetschek mit -2,16% ebenfalls negativ abschneidet.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX ist Springer Nature der klare Gewinner mit einem Anstieg von 4,04%. Evotec und Douglas folgen mit 3,70% und 2,94% Zuwachs.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX werden von Gerresheimer mit einem Rückgang von 2,68% angeführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit -2,51% und HelloFresh, das um 2,34% gefallen ist.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigen Evotec und AIXTRON starke Leistungen mit Zuwächsen von 3,70% und 2,57%. Eckert & Ziegler verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 1,84%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte umfassen Nemetschek und SUESS MicroTec, die beide um 2,16% gefallen sind, sowie SMA Solar Technology mit einem Rückgang von 2,51%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Nike (B) mit 1,56% und Merck & Co mit 1,22% die Topwerte, während Walt Disney mit einem Plus von 1,06% ebenfalls positiv abschneidet.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Coca-Cola mit -0,09%, IBM mit -0,11% und NVIDIA, das um 0,56% gefallen ist.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 stechen SanDisk Corporation mit 3,72% und Micron Technology mit 3,52% hervor. Viatris verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 2,66%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 werden von Palo Alto Networks mit -0,92% angeführt, gefolgt von DaVita mit -0,97% und Steel Dynamics, das um 1,03% gefallen ist.


