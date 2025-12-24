Der Börsen-Tag
DAX nur leicht im Plus – US-Börsen ziehen davon: Das sind die Gewinner und Verlierer
Zwischen leichten Gewinnen im DAX und Schwäche bei Nebenwerten: Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild – in den USA überwiegen dagegen die Pluszeichen.
Foto: Bodo Marks - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und spiegeln ein gemischtes Marktumfeld wider. In Deutschland kann der Leitindex DAX leicht zulegen. Er notiert aktuell bei 24.333,11 Punkten und liegt damit 0,14 Prozent im Plus. Damit behauptet sich der DAX moderat im positiven Bereich. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 30.298,80 Punkten und verliert 0,38 Prozent. Auch der SDAX tendiert leichter abwärts: Der Small-Cap-Index gibt um 0,18 Prozent nach und notiert bei 16.783,74 Punkten. Technologiewerte zeigen sich dagegen etwas stabiler: Der TecDAX liegt mit 3.590,19 Punkten minimal im Plus und gewinnt 0,04 Prozent. An den US-Börsen überwiegen derzeit die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,19 Prozent auf 48.452,82 Punkte. Noch deutlicher im Plus liegt der marktbreite S&P 500, der aktuell 0,47 Prozent zulegt und bei 6.909,36 Punkten steht. Insgesamt zeigen sich damit die US-Märkte freundlicher als die deutschen Nebenwerteindizes, während der DAX und der TecDAX nur leichte Aufschläge verzeichnen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von E.ON mit einem Plus von 1,47%. RWE folgt dicht dahinter mit 1,41%, während die Deutsche Börse einen Anstieg von 1,17% verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte eine negative Performance. Zalando führt die Liste mit einem Rückgang von 1,54% an, gefolgt von Qiagen mit -1,11% und adidas, das um 0,99% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen AIXTRON mit einem Anstieg von 2,57% und AUTO1 Group mit 2,33% hervor. TKMS rundet die Topwerte mit einem Plus von 1,29% ab.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von Delivery Hero angeführt, das um 2,45% gefallen ist. TUI folgt mit einem Rückgang von 2,40%, während Nemetschek mit -2,16% ebenfalls negativ abschneidet.
SDAX TopwerteIm SDAX ist Springer Nature der klare Gewinner mit einem Anstieg von 4,04%. Evotec und Douglas folgen mit 3,70% und 2,94% Zuwachs.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX werden von Gerresheimer mit einem Rückgang von 2,68% angeführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit -2,51% und HelloFresh, das um 2,34% gefallen ist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigen Evotec und AIXTRON starke Leistungen mit Zuwächsen von 3,70% und 2,57%. Eckert & Ziegler verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 1,84%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Nemetschek und SUESS MicroTec, die beide um 2,16% gefallen sind, sowie SMA Solar Technology mit einem Rückgang von 2,51%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Nike (B) mit 1,56% und Merck & Co mit 1,22% die Topwerte, während Walt Disney mit einem Plus von 1,06% ebenfalls positiv abschneidet.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Coca-Cola mit -0,09%, IBM mit -0,11% und NVIDIA, das um 0,56% gefallen ist.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen SanDisk Corporation mit 3,72% und Micron Technology mit 3,52% hervor. Viatris verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 2,66%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 werden von Palo Alto Networks mit -0,92% angeführt, gefolgt von DaVita mit -0,97% und Steel Dynamics, das um 1,03% gefallen ist.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte