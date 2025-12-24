Die „Games of the Future 2025" werden nach sechs ereignisreichen Tagen erfolgreich abgeschlossen

ABU DHABI, VAE, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC sind nach sechs unvergesslichen Tagen energiegeladener, actionreicher Wettkämpfe, die die Grenzen von Sport, Technologie und Unterhaltung verschoben haben, offiziell beendet. Die Veranstaltung war ein entscheidender Moment für die schnell wachsende Phygital-Bewegung, die ihre Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Sports unterstreicht.

Die Massen strömten zum ADNEC in Abu Dhabi, während Millionen Menschen in aller Welt zuschauten, was die globale Anziehungskraft des Phygital-Sports-Ereignisses untermauert

Vom 18. bis 23. Dezember fanden im ADNEC Centre Abu Dhabi mehr als 850 Teilnehmer aus über 60 Ländern in 11 Disziplinen statt, darunter Phygital Sport, Tech-Sport und E-Sport. Die Sieger wurden vor Tausenden von Fans in vollbesetzten Arenen gekrönt, während Hunderte Millionen weitere Menschen weltweit die Übertragungen, Social-Media-Feeds und Streams verfolgten. Die TeilnehmerInnen im Alter von 13 bis 72 Jahren unterstrichen die generationsübergreifende Anziehungskraft, die die Games of the Future auszeichnet.

Das Turnier bot immer wieder herausragende Momente, in denen sich sportliche Höchstleistungen mit strategischem Gameplay und technologischer Innovation verbanden. Zu den Publikumslieblingen zählten groß angelegte technische Vorführungen wie Battle of Robots, bei der 2,48 Tonnen Roboter zum Wettbewerb in die VAE geflogen wurden. Außerdem gab es weltweit beliebte E-Sports-Wettbewerbe wie MOBA PC.Dota 2, Mobile Mobile.MLBB und Battle Royale.Featuring Fortnite-Turniere sowie publikumswirksame Phygital-Formate wie Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle präsentiert von M42, Phygital Shooter. CS 2, Phygital Dancing.Just Dance und Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.

Hochmoderne technische Sportarten wie Phygital Drone Racing, bei dem Präzisionspiloten auf Spitzensportler treffen, sorgten für zusätzliche Intensität, während die Veranstaltung mit der VR-Game.HADO Global Invitation, die zum ersten Mal im Nahen Osten ausgetragen wurde, auch einen regionalen Meilenstein setzte.

Vollbesetzte Arenen und packende Fan-Erlebnisse unterstrichen die einzigartige Fähigkeit des Turniers, Live-Sport mit Technologie zu verbinden und ein Format zu schaffen, das rasant, zugänglich und für eine neue Generation von Zuschauern weltweit sehr fesselnd ist.