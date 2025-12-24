Ölpreise kaum verändert
- Ölpreise stagnieren, Brent bei 62,21 USD.
- WTI-Preis bleibt unverändert bei 58,38 USD.
- Konflikt USA-Venezuela stützt Preise, Überangebot Sorgen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zuletzt wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,21 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI notierte unverändert bei 58,38 Dollar.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela stütze die Ölpreise angesichts von Sorgen um eine Überversorgung des Marktes, hieß es im Handel. Im Vergleich zum Jahresanfang sind die Ölpreise deutlich gesunken. So war der WTI-Preis Mitte Januar noch auf ein Jahreshoch von 82,63 Dollar gestiegen. Vor allem die Erwartungen eines Überangebots an Rohöl hatte die Preise immer wieder belastet./he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.