    Gold und Silber mit Rekord - Bitcoin kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis über 4.500 USD, Rekordhoch erreicht.
    • Silberpreis steigt auf 72,70 USD, ebenfalls Rekord.
    • Politische Unsicherheit und Leitzinssenkungen treiben Preise.
    Foto: rhj2017 - 123rf

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Mittwoch Rekordstände erreicht. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg erstmals über 4.500 US-Dollar. In der Spitze lag er bei knapp 4.526 Dollar. Zuletzt kam der Preis wieder etwas zurück, eine Feinunze kostete noch 4.483 Dollar.

    Auch Silber sprang auf ein Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze legte bis auf 72,70 Dollar zu. Auch hier legte sich die Euphorie zuletzt etwas, der Preis lag noch bei 71,76 Dollar.

    Der Bitcoin konnte hier nicht mithalten. Zuletzt notierte er mit gut 87.000 Dollar nur wenig verändert.

    Beide Edelmetalle werden durch die hohe politische Unsicherheit gestützt. So hatte sich zuletzt der Konflikt zwischen den USA und Venezuela verschärft. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger.

    Silber legte im abgelaufenen Jahr deutlich stärker als Gold zu. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt./he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
