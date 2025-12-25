Battery X Metals ernennt ehemaligen Direktor und Executive Officer des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. in das Advisory Board

Battery X Metals ernennt ehemaligen Direktor und Executive Officer des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. zur Förderung strategischer Kapitalmarkt- und Wachstumsinitiativen im Bereich der Lithium-Ionen-Batterietechnologie der nächsten Generation in das Advisory Board

Highlights der Pressemitteilung

Battery X Metals Inc. richtet ein Advisory Board ein und beruft das erste Mitglied, Herrn Jeffrey Greenberg, ehemaliger Director und Führungskraft der Gründerfamilie des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA Inc., der das Unternehmen bei strategischen Kapitalmarktinitiativen und dem langfristigen Wachstum unterstützen wird, während Battery X Metals die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Lithium-Ionen-Batterietechnologien vorantreibt. Herr Greenberg verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Führungspositionen, im operativen Geschäft und in der Unternehmensführung; unter anderem war er an der Entwicklung von Skechers von der Gründung zu einer weltweit anerkannten öffentlichen Marke beteiligt und als Vice President von Active Electronic Media, einer technologieorientierten Tochtergesellschaft von Skechers, USA, Inc., tätig, wo er die Bereiche digitale Plattformen, E-Commerce-Initiativen und Technologiepartnerschaften leitete. Die Ernennung unterstützt die integrierte Strategie von Battery X Metals für den Lithium-Ionen-Batterie-Lebenszyklus, die die Diagnose, das Rebalancing und das Recycling umfasst, einschließlich der Weiterentwicklung seiner zum Patent angemeldeten Plattform zum Rebalancing von Batterien und seiner Forschungskooperation mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten, die auf proprietäre Technologien zur Rückgewinnung von Batteriematerialien ausgerichtet ist.

VANCOUVER, British Columbia – 24. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FWB:5YW0, WKN:A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von Ressourcen für die Energiewende befasst, gibt die Einrichtung seines Advisory Board (das „Advisory Board“) und die Berufung des ersten Mitglieds, Herrn Jeffrey Greenberg, bekannt. Die Ernennung von Herrn Greenberg soll die strategischen Kapitalmarktinitiativen und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und Vermarktung proprietärer Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation liegt.

Ernennung von Jeffrey Greenberg

Herr Greenberg verfügt als Mitglied der Gründerfamilie von Skechers USA, Inc. („Skechers“), einer der weltweit größten Schuh- und Lifestyle-Marken1, über mehr als drei Jahrzehnte Unternehmensführungs-, operative und strategische Erfahrung. Von September 2000 bis Dezember 2021 war er Mitglied des Board of Directors von Skechers und zuvor Vice President von Active Electronic Media, einer technologieorientierten Tochtergesellschaft von Skechers, die für die Bereiche digitale Medien, digitale Kundenbindungsplattformen, E-Commerce-Initiativen und Technologiepartnerschaften zur Unterstützung der umfassenden Omnichannel-Strategie der globalen Marke zuständig war. In diesen früheren Rollen im Board of Directors und in der Unternehmensführung sammelte Herr Greenberg Erfahrungen, die die Schnittstelle zwischen Verbrauchertechnologie, digitalem Marketing und globalem Markenwachstum abdecken und seine umfassendere operative und strategische Führungserfahrung ergänzen.

Seit der Gründung von Skechers im Jahr 1992 war Herr Greenberg maßgeblich an der frühen Entwicklung und der globalen Expansion des Unternehmens beteiligt. Von 1992 bis 1993 bekleidete er den Posten des Chief Financial Officer und später von 1992 bis 1998 den Posten des Chief Operating Officer. In dieser Zeit zeichnete er für die Finanzstrategie, den operativen Betrieb und die ersten internationalen Expansionsinitiativen verantwortlich. Das von der Familie Greenberg gegründete Unternehmen Skechers hat sich seitdem zu einem Fortune-500-Unternehmen mit einer globalen Präsenz in mehr als 180 Ländern und Territorien entwickelt und wurde 2025 im Rahmen einer Take-Private-Transaktion im Wert von rund 9,4 Milliarden US$ übernommen.1, 2 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hat Herr Greenberg keine Funktion in der Unternehmensführung oder im Board of Directors bei Skechers inne.

Nach Ansicht des Unternehmens ist die langjährige Erfahrung von Herrn Greenberg im Ausbau globaler Verbraucherplattformen, in der Überwachung der digitalen und betrieblichen Infrastruktur und in der Steuerung komplexer Wachstumszyklen auf Unternehmensebene unmittelbar für seine Rolle im Unternehmen von Belang.

Rolle im Advisory Board von Battery X Metals

Als Mitglied des Advisory Board wird Herr Greenberg in beratender Funktion tätig sein und das Unternehmen von Zeit zu Zeit auf Anfrage des Managements und des Board of Directors strategisch beraten und unterstützen. Sein Beratungsbereich umfasst voraussichtlich strategische Wachstumsinitiativen, die Positionierung auf den Kapitalmärkten, die strategische Entwicklung von Partnerschaften sowie Marktentwicklungsstrategien.

Aufbauend auf seiner Erfahrung als Direktor und Mitglied der Gründerfamilie eines globalen Fortune-500-Unternehmens wird Herr Greenberg zudem Einblicke in die langfristige Markenentwicklung, institutionelle Glaubwürdigkeit und disziplinierte Umsetzung einer globalen Wachstumsstrategie im Zuge der weiteren Vermarktung der Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation von Battery X Metals liefern. Herr Greenberg wird das Unternehmen außerdem voraussichtlich in Strategien zur Einbindung von Kunden, Anlegern und weiteren Stakeholdern beraten und damit das Unternehmen dabei unterstützen, die Bewusstseinsbildung, die Stärkung der Glaubwürdigkeit und die strategische Ausrichtung auf Kapitalmärkte und Branchenteilnehmer zu gewährleisten.

Das Advisory Board soll das Wachstum von Battery X Metals durch die Einbindung erfahrener Führungskräfte und Branchenführer unterstützen, die strategische Perspektiven, Branchenkenntnisse und Kontakte auf dem Markt einbringen können. Herr Greenbergs Erfahrung in der Entwicklung eines von Gründern geführten Unternehmens zu einer weltweit anerkannten privatwirtschaftlichen Marke ist nach Einschätzung des Unternehmens in Verbindung mit seiner Erfahrung auf den Gebieten Kapitalmärkte, technologiebasierte Plattformen und internationale Expansion gut auf das Ziel des Unternehmens abgestimmt, sich zu einem weltweit anerkannten Akteur im aufstrebenden Sektor der Lithium-Ionen-Batterietechnologien zu entwickeln.

Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation

Battery X Metals bemüht sich um die Entwicklung eines Portfolios von Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation, das die Diagnose, das Rebalancing und das Recycling von Batterien umfasst, wobei es vor dem Hintergrund der verstärkten Annahme von Elektrofahrzeugen weltweit kritische Herausforderungen über den gesamten Lebenszyklus einer Batterie hinweg angeht - von der Leistungsminderung nach Ablauf der Garantie bis hin zur Materialrückgewinnung am Ende der Lebensdauer.

Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. hat das Unternehmen einen funktionsfähigen Prototypen einer zum Patent angemeldeten Hardware- und Softwareplattform der zweiten Generation zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien (das „Rebalancing-Gerät“) entwickelt, die darauf ausgelegt ist, verlorene nutzbare Kapazität wiederherzustellen, die Energieeffizienz zu verbessern und die verbleibende Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien zu verlängern. Die Technologie zielt darauf ab, Ungleichgewichte auf Zellebene zu beheben, die die effektive Reichweite erheblich einschränken und eine vorzeitige Leistungsminderung der Batterie beschleunigen können, selbst wenn der Batteriepack insgesamt noch eine verbleibende Lebensdauer hat.

In ersten Praxisleistungstests konnte das Unternehmen eine erhebliche und nachhaltige Wiederherstellung der effektiven Reichweite nach dem Rebalancing sowie nach gezielten Zellaustausch- und Rebalancing-Maßnahmen nachweisen. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juli 2025 bekannt gegeben wurde, hat das Rebalancing-Gerät im Rahmen einer Validierungsprüfung an einem Elektrofahrzeug der Klasse 3 mit einer stark verschlissenen Batterie die gemeldete effektive Reichweite von etwa 40 Kilometern auf geschätzte 295 Kilometer unter Leerlaufbedingungen wiederhergestellt, was einer Steigerung von etwa 255 Kilometern bzw. um 637 Prozent nach dem Rebalancing-Verfahren entspricht.

In den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Juli 2025 und 24. Oktober 2025 konnte anschließend mitgeteilt werden, dass eine Reihe von Validierungsprüfungen an einem Elektrofahrzeug der Klasse 3 zu einer Erhöhung der effektiven Reichweite von etwa 40 Kilometern pro Ladung vor dem Rebalancing auf eine geschätzte effektive Reichweite von etwa 220 Kilometern pro Ladung geführt hat. Diese Leistungssteigerung blieb über einen Zeitraum von mehr als vier Monaten und auch nach kontinuierlichem Einsatz auf über 2.000 Kilometern bestehen. Die Testdaten bestätigten eine stabile Leistung nach dem Rebalancing mit nur geringfügigen Schwankungen in der Reichweite, was das Potenzial des Rebalancing-Geräts unterstreicht, die verbleibende Lebensdauer von Batterien zu verlängern und den Bedarf für einen kostspieligen vollständigen Austausch von Batterien bei gewerblichen und Flotten-Elektrofahrzeugen zu reduzieren.

Der National Research Council of Canada (NRC) hat die Plattform von Battery X Rebalancing Technologies ebenfalls validiert und bestätigte die Fähigkeit der Technologie, Ungleichgewichte in Batteriezellen zu auszugleichen und unter kontrollierten Testbedingungen nahezu die gesamten durch Ungleichgewichte verursachten Kapazitätsverluste wiederherzustellen.

Diese ersten Ergebnisse unterstützen zusammengenommen die Strategie des Unternehmens, sein Rebalancing-Gerät der nächsten Generation als kostengünstige Lösung im aufstrebenden Aftermarket für Elektrofahrzeuge, bei denen die Herstellergarantie abgelaufen ist, zu positionieren, um die erheblichen Kosten im Zusammenhang mit einem vorzeitigen Austausch der Batterie zu senken.

Zusätzlich zu ihren Initiativen zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien bemüht sich die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Battery X Recycling Technologies Inc., auch um die Entwicklung proprietärer Technologien zur Rückgewinnung von Batteriematerialien, die eine kreislauffähige und nachhaltige Batterielieferkette unterstützen sollen. Das Unternehmen entwickelt ein umweltverträgliches Schaumflotationsverfahren zur Rückgewinnung von hochreinem Graphit, Metalloxiden und anderen kritischen Batteriematerialien aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. November 2025 hat Battery X Recycling Technologies eine neue Vereinbarung über eine Forschungskooperation mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten (die „globale Top-20-Universität“), einem der größten und modernsten Bildungs- und Forschungszentren für Bergbautechnik in Nordamerika, geschlossen. Über das Institut für Bergbauingenieurwesen der globalen Top-20-Universität treiben die Parteien die gemeinsame Entwicklung und Validierung proprietärer Technologien zur Rückgewinnung von Batteriematerialien voran und bauen dabei auf zuvor gemeldeten Fortschritten im Labormaßstab auf.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konnte das Unternehmen erste Laborergebnisse erzielen, die eine Graphitrückgewinnung von mehr als 98 Prozent und einen Oxidreinheitsgrad von bis zu 96 Prozent unter milden, chemikalienarmen Bedingungen belegen. Die laufende Forschungsarbeit gemäß der neuen Vereinbarung ist auf die weitere Verfeinerung des Verfahrens, die Ausweitung auf zusätzliche Batteriechemien und die Weiterentwicklung der Technologie hin zu einer zukünftigen Validierung im Pilotmaßstab und zur Vermarktung ausgerichtet.

Das übergeordnete Ziel der Technologieplattformen des Unternehmens für das Rebalancing und Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist es, Nachhaltigkeit zu fördern, die Gesamtbetriebskosten zu senken und eine effizientere Nutzung von Batterieressourcen in den Märkten für Verbraucher-, Flotten- und gewerbliche Elektrofahrzeuge zu ermöglichen.

Stellungnahme des Managements

„Wir freuen uns, Herrn Greenberg in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen“, so Massimo Bellini Bressi, Chief Executive Officer von Battery X Metals. „Jeffrey verfügt über eine seltene Kombination aus Gründerperspektive, Kapitalmarktkenntnissen und Erfahrung im Aufbau einer globalen Marke. Als Schlüsselmitglied der Gründerfamilie hinter Skechers hat er dazu beigetragen, das Unternehmen von seiner Gründung zu einer globalen Fortune-500-Marke auszubauen. Seine Erfahrung in der Umsetzung disziplinierter Wachstumsstrategien, dem Navigieren der öffentlichen Märkte und dem Aufbau institutioneller Glaubwürdigkeit steht im Einklang mit der langfristigen Strategie von Battery X Metals, in deren Zentrum die Weiterentwicklung unserer Technologieplattform für Lithium-Ionen-Batterien steht.“

„Es ist mir eine große Freude, in dieser wichtigen Entwicklungsphase zu Battery X Metals zu stoßen“, meint Jeffrey Greenberg. „Ich bin begeisterter Besitzer eines Elektrofahrzeugs und befürworte die Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Die Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien ist für Nachhaltigkeit, Erschwinglichkeit und langfristige Akzeptanz von entscheidender Bedeutung. Battery X Metals begegnet einer realen und wachsenden Herausforderung mit einer innovativen Technologie und ich bin von der Mission des Unternehmens fest überzeugt. Nachdem ich selbst am Aufbau einer globalen Marke von Grund auf mitgewirkt habe, freue ich mich darauf, das Team in seinem Vorhaben zu beraten, Battery X Metals als weltweit anerkannten Marktführer im aufstrebenden Batterietechnologiesektor zu etablieren.“

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: den erwarteten strategischen Vorteilen der Berufung von Herrn Jeffrey Greenberg in das Advisory Board des Unternehmens; der erwarteten Rolle und dem erwarteten Beitrag des Advisory Board zur Unterstützung der Positionierung des Unternehmens auf den Kapitalmärkten, seiner strategischen Initiativen und seiner langfristigen Wachstumsziele; der Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Relevanz der bisherigen Führungs- und Governance-Erfahrung von Herrn Greenberg für die geschäftlichen und strategischen Ziele des Unternehmens; den Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung, Validierung, Vermarktung und Marktakzeptanz seiner Technologien zur Diagnose, zum Rebalancing und zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien; der Leistung, Wirksamkeit, Haltbarkeit, Skalierbarkeit und potenziellen wirtschaftlichen Rentabilität der zum Patent angemeldeten Hardware- und Softwareplattform des Unternehmens zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien; die Fähigkeit des Rebalancing-Geräts, verlorene nutzbare Kapazität wiederherzustellen, die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, die Energieeffizienz zu verbessern und den Bedarf für einen vollständigen Austausch von Batterien zu verringern; der Kontinuität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aus vorläufigen Validierungsprüfungen, Praxistests und Tests durch Dritte, einschließlich der Validierung durch den National Research Council of Canada; der Ziele, dem Umfang und der erwarteten Ergebnisse der Kooperationsvereinbarung des Unternehmens mit einer globalen Top-20-Universität; der Weiterentwicklung der Ergebnisse zur Rückgewinnung von Batteriematerialien im Labormaßstab hin zur Validierung im Pilotmaßstab und einer möglichen Vermarktung; sowie der umfassenderen Strategie des Unternehmens zur Unterstützung der Verlängerung des Batterielebenszyklus, der kreislauffähigen Ressourcennutzung und der Beteiligung an der globalen Energiewende. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, die das Management für angemessen hält. Diese Aussagen unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, die Beiträge des Advisory Board bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele effektiv zu nutzen; die Fähigkeit, seine Technologien zum Rebalancing und zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien weiterzuentwickeln, zu validieren, zu skalieren und zu vermarkten; Schwankungen bei den Ergebnissen künftiger Labortests, Validierungsprüfungen oder Praxistests; technische, betriebliche oder ingenieurtechnische Herausforderungen, die bei weiteren Tests, der Einführung oder der Skalierung auftreten können; die Machbarkeit der Weiterentwicklung von Recyclingprozessen im Labormaßstab zu Pilot- oder kommerziellem Maßstab; die Fähigkeit, strategische Partnerschaften, kommerzielle Vereinbarungen oder Finanzierungen zu sichern oder aufrechtzuerhalten; die Marktakzeptanz der Technologien des Unternehmens; Änderungen der regulatorischen, ökologischen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerbsentwicklungen; die Verfügbarkeit von Kapital; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geopolitische Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Entwicklungs- oder Vermarktungsziele erreichen wird, dass zukünftige Validierungen, Pilotversuche oder kommerzielle Einsätze die gemeldeten vorläufigen Tests und Ergebnisse reproduzieren werden oder dass die Technologien des Unternehmens eine breite Marktakzeptanz finden werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden angehalten, die laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und zusätzliche Informationen zu erhalten.

