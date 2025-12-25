NANOscientific Symposium Series 2025 erfolgreich abgeschlossen, geprägt von einer wegweisenden Feier zum 40-jährigen Jubiläum der AFM in Stanford

STANFORD, Kalifornien, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die NANOscientific Symposium Series (NSS) 2025 hat ihr globales Programm erfolgreich abgeschlossen und die internationale Gemeinschaft der Nanowissenschaft und -metrologie aus ganz Amerika, Europa und Asien zusammengebracht. Die einjährige Veranstaltungsreihe fand ihren Höhepunkt in einer wegweisenden Zusammenkunft an der Stanford University mit dem Titel „NSS Americas – 40 Jahre Rasterkraftmikroskopie, gewidmet dem Andenken an Professor Calvin Quate", die einen entscheidenden Moment für dieses Forschungsgebiet darstellte. Die NSS-Reihe 2025 wurde in allen Regionen von insgesamt mehr als 700 Teilnehmern weltweit besucht.

Die NSS Americas fand am Geburtsort der Rasterkraftmikroskopie (AFM) statt und würdigte das wissenschaftliche Erbe von Professor Calvin Quate, während gleichzeitig untersucht wurde, wie sich die AFM als Reaktion auf moderne Forschungs- und Industrieanforderungen weiterentwickelt. Die Veranstaltung brachte international anerkannte Pioniere und führende Stimmen der Nanowissenschaft zusammen, darunter H. Kumar Wickramasinghe, Thomas Albrecht, John S. Foster, Dan Rugar, Oleg Kolosov und Helen Greenwood Hansma, was die Tiefe und den Stellenwert des wissenschaftlichen Austauschs unterstreicht.

Die Veranstaltung in Stanford zeichnete sich auch durch eine starke historische Kontinuität aus, da Dr. Sang-il Park, Gründer und Geschäftsführer von Park Systems, daran teilnahm, dessen Karriere als Doktorand in der Gruppe von Professor Quate in den Anfangsjahren der AFM begann. Diese direkte Verbindung – von der akademischen Erfindung bis zur weltweiten industriellen Anwendung – prägte Diskussionen, die über das Gedenken hinaus auf die Zukunft der integrierten und multimodalen Messtechnik im Nanobereich blickten.

Über die gesamte Serie 2025 hinweg kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: Die AFM wird zunehmend nicht als eigenständige Technik, sondern als Kernelement eines umfassenderen Messsystems betrachtet. In regionsübergreifenden Diskussionen wurde erörtert, wie AFM mit ergänzenden optischen und analytischen Ansätzen, einschließlich der abbildenden spektroskopischen Ellipsometrie und der digitalen holografischen Mikroskopie, kombiniert wird, um korrelierte Messungen und einen umfassenderen Einblick in komplexe Materialien und Geräte zu ermöglichen.