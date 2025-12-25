Tesla präsentiert humanoiden Roboter Optimus: Hoffnung oder Skepsis?

Die Reaktion der Anleger auf die Demonstration war jedoch optimistisch: Die Tesla-Aktie stieg am Montagmorgen um 1,27 Prozent auf 416 Euro. Analysten deuten dies weniger als unmittelbare Reaktion auf die Präsentation an, sondern vielmehr als Ausdruck des langfristigen Potenzials, das Tesla in der Entwicklung von Robotern und Künstlicher Intelligenz sieht. Konzernchef Elon Musk hat wiederholt betont, dass Tesla sich nicht nur als Autohersteller versteht, sondern auch in den Bereichen selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter eine bedeutende Zukunft sieht. Musk bezeichnete Optimus als potenziell „das größte Produkt aller Zeiten“ und kündigte an, dass die dritte Version des Roboters im nächsten Jahr deutlich verbesserte Bewegungsfähigkeiten aufweisen wird.

Tesla hat mit einer öffentlichen Demonstration seines humanoiden Roboters Optimus in Berlin neue Hoffnungen auf eine Zukunft mit Robotern geschürt. Bei dieser Veranstaltung, die am Freitag in einem Einkaufszentrum stattfand, zeigte der Roboter, wie er Popcorn-Boxen füllt und an Besucher weitergibt. Trotz der positiven Reaktionen auf die Präsentation blieben viele Fragen zur tatsächlichen Autonomie und Leistungsfähigkeit von Optimus unbeantwortet, was die Skepsis über die Technologie verstärkt.

Trotz dieser Fortschritte steht Tesla jedoch unter Druck. Die Verkaufszahlen von Elektroautos dürften im laufenden Jahr erneut zurückgehen, was die Notwendigkeit eines Strategiewechsels unterstreicht. Musk und sein Team scheinen sich zunehmend von der reinen Automobilproduktion abzuwenden und setzen auf innovative Technologien, um das Unternehmen zukunftssicher zu machen.

Der Wettbewerb in den Bereichen humanoide Roboter und autonomes Fahren ist stark. Zahlreiche chinesische Unternehmen investieren in ähnliche Technologien, während in den USA Firmen wie Agility Robotics und Figure AI an industriellen Anwendungen arbeiten. Tesla sieht sich auch im Bereich des autonomen Fahrens einem hohen Konkurrenzdruck gegenüber, insbesondere von der Google-Schwester Waymo, die bereits eine große Flotte fahrerloser Fahrzeuge betreibt.

Zusätzlich hat die kanadische Bank RBC die Einstufung für Tesla auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen, was auf eine robuste Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im US-Markt hindeutet, trotz der Herausforderungen, die sich aus dem Wegfall staatlicher Förderungen ergeben. Analysten erwarten, dass sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im ersten Quartal 2026 normalisieren könnte.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 485,4USD auf Nasdaq (24. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.