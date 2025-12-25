Bitcoin 2023: Drama am Kryptomarkt – Kommt die Jahresendrallye?

Historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit einer Jahresendrallye für Bitcoin begrenzt. In den letzten Jahren gab es zwar einige positive Entwicklungen, doch die Median- und Durchschnittswerte der Kursgewinne zwischen dem 19. und 31. Dezember liegen nur knapp über der Nulllinie. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen bieten laut DZ Bank wenig Anlass zur Hoffnung. Während die Spekulationen über eine lockerere US-Geldpolitik den Aktienmarkt stützten, blieb der Effekt auf Bitcoin aus. Positive Nachrichten führten meist nur zu kurzfristigen Erholungen.

Zum Jahresende 2023 zeigt sich die Stimmung am Kryptomarkt, insbesondere bei Bitcoin, stark eingetrübt. Nach einem beeindruckenden Kursanstieg, der Bitcoin zu einem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar Anfang Oktober führte, folgte ein dramatischer Rückgang. Analysten der DZ Bank, Jonathan Osswald und Sören Hettler, identifizieren den 10. Oktober als Wendepunkt, an dem das größte Liquidationsereignis in der Geschichte des Kryptomarktes stattfand. Seitdem pendelt der Bitcoin-Kurs um die 85.000 US-Dollar, wobei Versuche, die 90.000 US-Dollar-Marke zurückzuerobern, erfolglos blieben. Aktuell liegt der Kurs sogar unter dem Niveau zu Jahresbeginn.

Ein zusätzlicher Druck auf den Markt entsteht durch die Diskussion um die Neuklassifizierung von Digital Asset Treasury Companies, was insbesondere institutionelle Investoren verunsichert. Diese Unsicherheit führte zwischen Mitte Oktober und Ende November zu Nettoabflüssen von über fünf Milliarden US-Dollar bei Bitcoin-ETFs. Auch im Dezember ist keine Trendwende in Sicht, was die strukturelle Unsicherheit im Markt verdeutlicht.

Der Fear-and-Greed-Index zeigt derzeit extreme Angst unter den Anlegern, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Bitcoin das Jahr 2023 mit einer negativen Bilanz abschließt. Aktuell liegt das Minus bei etwa zehn Prozent, was im historischen Vergleich moderat erscheint. In früheren Abschwungphasen waren die Verluste deutlich höher.

Die DZ Bank betont, dass der aktuelle Rückgang weniger durch offensichtliche Faktoren wie Börsenkollaps oder regulatorische Eingriffe ausgelöst wurde, sondern durch eine schleichende Neubewertung institutioneller Engagements. Dennoch bleibt die Einschätzung optimistisch: Bitcoin hat in der Vergangenheit schwierige Phasen überstanden und könnte sich erneut erholen, insbesondere wenn das Vertrauen in den US-Dollar oder die Geldpolitik der US-Notenbank unter Druck gerät. Ein endgültiger Abgesang auf Bitcoin sei daher verfrüht.

