    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    4573 Aufrufe 4573 1 Kommentar 1 Kommentar

    Bitcoin 2025: Drama am Kryptomarkt – Kommt die Jahresendrallye?

    Zum Jahresende 2025 zeigt sich die Stimmung am Kryptomarkt, insbesondere bei Bitcoin, stark eingetrübt.

    Zum Jahresende 2025 zeigt sich die Stimmung am Kryptomarkt, insbesondere bei Bitcoin, stark eingetrübt. Nach einem beeindruckenden Kursanstieg, der Bitcoin zu einem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar Anfang Oktober führte, folgte ein dramatischer Rückgang. Analysten der DZ Bank, Jonathan Osswald und Sören Hettler, identifizieren den 10. Oktober als Wendepunkt, an dem das größte Liquidationsereignis in der Geschichte des Kryptomarktes stattfand. Seitdem pendelt der Bitcoin-Kurs um die 85.000 US-Dollar, wobei Versuche, die 90.000 US-Dollar-Marke zurückzuerobern, erfolglos blieben. Aktuell liegt der Kurs sogar unter dem Niveau zu Jahresbeginn.

    Historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit einer Jahresendrallye für Bitcoin begrenzt. In den letzten Jahren gab es zwar einige positive Entwicklungen, doch die Median- und Durchschnittswerte der Kursgewinne zwischen dem 19. und 31. Dezember liegen nur knapp über der Nulllinie. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen bieten laut DZ Bank wenig Anlass zur Hoffnung. Während die Spekulationen über eine lockerere US-Geldpolitik den Aktienmarkt stützten, blieb der Effekt auf Bitcoin aus. Positive Nachrichten führten meist nur zu kurzfristigen Erholungen.

    Ein zusätzlicher Druck auf den Markt entsteht durch die Diskussion um die Neuklassifizierung von Digital Asset Treasury Companies, was insbesondere institutionelle Investoren verunsichert. Diese Unsicherheit führte zwischen Mitte Oktober und Ende November zu Nettoabflüssen von über fünf Milliarden US-Dollar bei Bitcoin-ETFs. Auch im Dezember ist keine Trendwende in Sicht, was die strukturelle Unsicherheit im Markt verdeutlicht.

    Der Fear-and-Greed-Index zeigt derzeit extreme Angst unter den Anlegern, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Bitcoin das Jahr 2025 mit einer negativen Bilanz abschließt. Aktuell liegt das Minus bei etwa zehn Prozent, was im historischen Vergleich moderat erscheint. In früheren Abschwungphasen waren die Verluste deutlich höher.

    Die DZ Bank betont, dass der aktuelle Rückgang weniger durch offensichtliche Faktoren wie Börsenkollaps oder regulatorische Eingriffe ausgelöst wurde, sondern durch eine schleichende Neubewertung institutioneller Engagements. Dennoch bleibt die Einschätzung optimistisch: Bitcoin hat in der Vergangenheit schwierige Phasen überstanden und könnte sich erneut erholen, insbesondere wenn das Vertrauen in den US-Dollar oder die Geldpolitik der US-Notenbank unter Druck gerät. Ein endgültiger Abgesang auf Bitcoin sei daher verfrüht.

     


    Bitcoin

    +0,58 %
    +1,65 %
    -0,73 %
    -19,64 %
    +863,95 %

     

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 87.722USD auf CryptoCompare Index (25. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin 2025: Drama am Kryptomarkt – Kommt die Jahresendrallye? Zum Jahresende 2025 zeigt sich die Stimmung am Kryptomarkt, insbesondere bei Bitcoin, stark eingetrübt. Nach einem beeindruckenden Kursanstieg, der Bitcoin zu einem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar Anfang Oktober führte, folgte ein dramatischer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     