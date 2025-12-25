Mercedes-Benz: 150 Millionen Dollar Vergleich im Diesel-Rechtsstreit!

Der Diesel-Skandal belastet Mercedes-Benz seit 2016, als der Konzern wegen des Verdachts auf manipulierte Emissionsmessungen ins Visier der US-Justiz geriet. Im Gegensatz zu Volkswagen hat Mercedes-Benz jedoch stets bestritten, eine gezielte Abschaltsoftware zur Manipulation von Abgastests eingesetzt zu haben. Mit den neuen Vergleichen sieht das Unternehmen einen „weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit“ und möchte langwierige Gerichtsverfahren vermeiden. Insgesamt belaufen sich die Kosten zur Beilegung des Diesel-Skandals in den USA mittlerweile auf über zwei Milliarden Euro, wobei bereits Rückstellungen in der Bilanz gebildet wurden.

Der Diesel-Rechtsstreit von Mercedes-Benz in den USA, der seit 2016 anhält, steht kurz vor seinem Abschluss. Der deutsche Automobilhersteller hat einen Vergleich in Höhe von etwa 150 Millionen US-Dollar (über 102 Millionen Euro) erzielt, um die rechtlichen Auseinandersetzungen bezüglich angeblicher Abgasverstöße zu beenden. Diese Einigung betrifft rund 250.000 Diesel-Pkw und Transporter, bei denen überhöhte Stickoxidwerte festgestellt wurden. Der Vergleich muss jedoch noch von den zuständigen Gerichten genehmigt werden.

Ein bemerkenswerter Aspekt des Vergleichs ist, dass Mercedes-Benz kein Schuldeingeständnis ablegt. Zudem entgeht der Konzern einem verpflichtenden Rückkauf von Fahrzeugen und der Überwachung durch unabhängige Aufpasser der US-Behörden. Stattdessen setzt Mercedes-Benz auf technische Nachbesserungen, die durch Software-Updates an den betroffenen Fahrzeugen vorgenommen wurden. Laut Unternehmensangaben sind bereits mehr als 85 Prozent der betroffenen Fahrzeuge aktualisiert worden.

Die Reaktion der Finanzmärkte auf die Einigung war gelassen. Die Aktie von Mercedes-Benz notierte am Dienstagmorgen 0,66 Prozent im Plus bei 59,6 Euro. Investoren hatten mit einer Einigung gerechnet und werten die erreichte Rechtssicherheit als positiven Schritt, um die Diesel-Thematik endgültig abzuschließen.

Insgesamt zeigt der Fall, wie wichtig es für Unternehmen ist, rechtliche Auseinandersetzungen schnell und effizient zu klären, um finanzielle Belastungen und negative Auswirkungen auf das Unternehmensimage zu minimieren. Mercedes-Benz scheint mit dieser Einigung einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben, um die Altlasten des Diesel-Skandals hinter sich zu lassen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 59,23EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.