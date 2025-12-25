Ölpreise steigen: US-Sanktionen gegen Venezuela heizen Märkte an!

Die US-Regierung hat kürzlich einen weiteren Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht, was den Konflikt zwischen den USA und Venezuela weiter anheizt. In der vergangenen Woche fielen die Ölpreise aufgrund positiver Verhandlungen in Miami über den Ukraine-Konflikt, jedoch gab es kein direktes Treffen zwischen den Kriegsparteien. Zudem wurden durch ukrainische Drohnen Hafenanlagen und Schiffe an der Schwarzmeerküste Russlands beschädigt, was die geopolitische Unsicherheit weiter verstärkt.

Die Ölpreise haben am Montag einen merklichen Anstieg verzeichnet, was auf das verschärfte Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen Venezuela zurückzuführen ist. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 1,30 Dollar auf 61,75 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,24 Dollar auf 57,77 Dollar anstieg. Diese Preiserhöhung stellt eine teilweise Erholung von den Verlusten der vergangenen Wochen dar, die unter anderem durch die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs beeinflusst wurden.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die massive Militärpräsenz der USA in der Karibik und die Einsätze der US-Küstenwache gegen mit Sanktionen belegte Öltanker scharf kritisiert. In einem Brief an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen warnte er vor den Konsequenzen für die internationalen Märkte und forderte, dass Energie nicht als Kriegswaffe eingesetzt werden dürfe. Maduro verurteilte die US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote und die Blockade von Öltankern, die nach oder von Venezuela unterwegs sind. Er warnte, dass die Tolerierung einseitiger Gewalt und die Plünderung souveräner Staaten zu einer globalen Konfrontation führen könnte.

Zusätzlich berichtete das Opec-Sekretariat, dass der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Freitag auf 59,93 US-Dollar pro Barrel gefallen ist, was einen Rückgang um 13 Cent im Vergleich zum Vortag darstellt. Diese Entwicklungen zeigen, wie stark die Ölpreise von geopolitischen Spannungen und militärischen Auseinandersetzungen beeinflusst werden, während die Unsicherheit über die zukünftige Stabilität der Märkte weiterhin besteht.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 61,95USD auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.