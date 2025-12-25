Brockhaus verkauft Bikeleasing an DECATHLON: 525 Millionen Euro Deal!

Der Vollzug der Transaktion ist noch an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter fusionskontrollrechtliche Genehmigungen und die Zustimmung der Hauptversammlung von Brockhaus Technologies. Marco Brockhaus, Gründer und CEO, äußerte sich positiv über die Transaktion und betonte, dass sie Bikeleasing in "bestmögliche Hände" übergebe und gleichzeitig den Aktionären Wert realisiere.

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT) hat am 23. Dezember 2025 den Verkauf ihrer rund 52%-Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH, besser bekannt als Bikeleasing, an DECATHLON PULSE SAS, eine Tochtergesellschaft des französischen Sportartikelherstellers DECATHLON, bekannt gegeben. Der Kaufvertrag bewertet Bikeleasing mit 525 Millionen Euro. Der endgültige Kaufpreis wird zum Zeitpunkt des Closings, das für das erste Halbjahr 2026 geplant ist, unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Barmittel, Finanzschulden und des Nettoumlaufvermögens ermittelt. Eine Beispielberechnung auf Basis der Konzernzahlen zum 30. September 2025 ergibt einen anteiligen Kaufpreis von etwa 240 Millionen Euro für die Anteile von Brockhaus Technologies, wobei dieser Betrag je nach zukünftiger Entwicklung variieren kann.

Die Entscheidung, Bikeleasing zu verkaufen, folgt auf eine erfolgreiche Entwicklungsphase, in der die Umsatzerlöse des Unternehmens von 9 Millionen Euro im Jahr 2021 auf über 27 Millionen Euro im Jahr 2025 mehr als verdreifacht wurden. Das bereinigte EBITDA konnte sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppeln, trotz geplanter höherer Aufwendungen im Rahmen einer langfristigen Wachstumsstrategie. Die Anzahl der an die digitale Plattform von Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen stieg von etwa 28.000 auf 81.000, was die Attraktivität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Brockhaus Technologies hat in den letzten vier Jahren aktiv in die Professionalisierung und den Aufbau skalierbarer Strukturen bei Bikeleasing investiert und dabei sechs Add-on-Akquisitionen getätigt. DECATHLON PULSE hat die bisherigen Gesellschafter von Bikeleasing mit einer klaren strategischen Vision überzeugt und bringt umfangreiche Expertise als international tätiger Sportartikelhersteller mit. Die Eigenständigkeit von Bikeleasing bleibt dabei gewahrt, was als entscheidender Faktor für den zukünftigen Erfolg angesehen wird.

Insgesamt zeigt die Transaktion die Fähigkeit von Brockhaus Technologies, wertvolle Unternehmen zu identifizieren und erfolgreich zu entwickeln, was sich in der signifikanten Wertsteigerung von Bikeleasing widerspiegelt.

Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +50,00 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.