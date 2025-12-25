Über 18 Millionen Euro: Großraub in Lübecker Deutsche Bank schockt Kunden!

Im Dezember 2024 kam es in einer Filiale der Deutschen Bank in Lübeck zu einem großangelegten Diebstahl, bei dem mehr als 200 Schließfächer aufgebrochen wurden. Unbekannte Täter entwendeten Schmuck, Wertgegenstände, persönliche Dokumente und Bargeld im Gesamtwert von über 18 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft setzte im Februar 2025 eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus. Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Diebstahl im August 2021, als in Norderstedt rund 650 Schließfächer der Hamburger Sparkasse ausgeräumt wurden. In diesem Fall gelangten die Kriminellen durch einen Kernbohrer in den Tresorraum. Bislang sind jedoch keine Informationen über die Vorgehensweise der Täter in Lübeck bekannt.

Die Deutsche Bank hat seit dem Vorfall einen Entschädigungsprozess für die betroffenen Kunden initiiert. Bis heute wurden bereits mehr als sieben Millionen Euro an die Geschädigten ausgezahlt. Ein Sprecher der Bank erklärte, dass der Prozess zur Regulierung der Ansprüche „sehr gut vorankommt“ und dass man bestrebt sei, alle berechtigten Ansprüche schnell und unbürokratisch zu bearbeiten. Dies wurde auch von den „Lübecker Nachrichten“ bestätigt.