    Gerresheimer ändert Bilanzierung: Umsatzkorrekturen und Anlegerreaktionen

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat seine Bilanzierungspraxis im Zuge einer Prüfung durch die Finanzaufsicht BaFin geändert. In einer Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen mehr berücksichtigen wird. Diese Praxis, bei der Waren bereits in Rechnung gestellt werden, bevor sie an den Käufer übergeben werden, ist zwar legal, unterliegt jedoch strengen Vorschriften. Die BaFin hatte im September 2024 Hinweise gefunden, dass Gerresheimer in einigen Fällen Umsätze zu früh erfasst hatte, was zu einer Überbewertung des Umsatzes im Konzernabschluss 2024 führen könnte.

    Eine von Gerresheimer beauftragte Kanzlei bestätigte, dass ein Umsatz von drei Millionen Euro wahrscheinlich nicht im Geschäftsjahr 2024 hätte verbucht werden dürfen. Infolgedessen plant das Unternehmen, die im Konzernabschluss 2024 erfassten Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen in Höhe von 28 Millionen Euro zu korrigieren und diese in den Geschäftsjahr 2025 zu übertragen. Zudem sollen 10 Millionen Euro, die ursprünglich für 2023 verbucht wurden, nun in 2024 berücksichtigt werden. Diese Korrekturen führen zu einer Reduzierung des berichteten Umsatzes für 2024 um etwa 1 Prozent auf 2,036 Milliarden Euro und des bereinigten EBITDA um ebenfalls 1 Prozent auf 419,4 Millionen Euro.

    Die Reaktion der Anleger auf diese Ankündigung war positiv, da die notwendigen Korrekturen als überschaubar eingeschätzt werden. Allerdings hat die DZ Bank den fairen Wert der Gerresheimer-Aktie von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Bank begründet dies mit mehreren Gewinnwarnungen, gescheiterten Übernahmegesprächen und der laufenden BaFin-Untersuchung, die das Vertrauen der Investoren stark beeinträchtigt haben. In der Folge könnte Gerresheimer aus dem MDax in den SDax absteigen.

    Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Aktie auf "Buy" belassen und das Kursziel bei 34,10 Euro belassen, was auf eine differenzierte Sichtweise hinweist. Gerresheimer hat angekündigt, auch in Zukunft auf die Praxis der Bill-and-Hold-Vereinbarungen zu verzichten und wird weiterhin mit der BaFin kooperieren, um die Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für 2024 abzuschließen.



    Gerresheimer

    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.




    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
