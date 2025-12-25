Schaeffler wagt den Schritt ins Rüstungsgeschäft: Milliarden-Umsatz in Sicht!

Trotz des angestrebten Wachstums im Rüstungssektor plant Schaeffler, den Großteil seines Umsatzes weiterhin aus dem Kerngeschäft zu generieren. Bis 2035 soll der Anteil neuer Geschäfte zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, was bei einem prognostizierten Umsatz von 30 bis 35 Milliarden Euro bis 2025 mindestens drei Milliarden Euro entsprechen würde. Rosenfeld betonte, dass nicht alles aus dem Verteidigungsbereich stammen werde.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler plant, in neue Geschäftsfelder einzutreten, wobei das Rüstungsgeschäft im Mittelpunkt steht. Unternehmenschef Klaus Rosenfeld erklärte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", dass Schaeffler sich als Unternehmen mit Rüstungsgeschäft positionieren möchte. Kürzlich wurde eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben, die darauf abzielt, die Drohnenfertigung von Helsing auszubauen. Obwohl es noch keine konkreten Umsatzziele für das Rüstungsgeschäft gibt, äußerte Rosenfeld die Möglichkeit, innerhalb von fünf Jahren einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen. Aktuell erzielt Schaeffler im Verteidigungsbereich bereits einen Erlös von etwa 100 Millionen Euro.

Schaeffler sieht den Schritt in das Rüstungsgeschäft als strategisch an, da vorhandene Technologien und Kapazitäten aus dem Autogeschäft genutzt werden können. Dennoch sei der Hauptgrund die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Neben dem Rüstungsgeschäft plant das Unternehmen auch, in den Bereich humanoide Roboter zu investieren. Rosenfeld bezeichnete diesen Sektor als potenzielles Milliardengeschäft. Im November wurde eine Partnerschaft mit Neura Robotics bekannt gegeben, um Schlüsselkomponenten für Roboter zu liefern und die menschenähnlichen Roboter in den eigenen Produktionsprozessen einzusetzen.

Inmitten dieser strategischen Neuausrichtung hat Schaeffler im November 2024 den Abbau von 4.700 Stellen in Europa angekündigt, davon 2.800 in Deutschland. Ob weitere Stellenstreichungen geplant sind, ließ Rosenfeld offen. Der Konzern beschäftigt derzeit weltweit rund 112.000 Mitarbeiter. Schaeffler steht vor der Herausforderung, sich in einem sich wandelnden Markt zu behaupten, insbesondere angesichts der aktuellen Nachfrageschwäche im Autogeschäft. Die neuen Geschäftsfelder könnten jedoch eine wichtige Rolle in der zukünftigen Unternehmensstrategie spielen.

