Renditen deutscher Staatsanleihen steigen: Was bedeutet das für Anleger?

Am Montag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, wobei der Euro-Bund-Future um 0,18 Prozent auf 126,94 Punkte fiel. In der Spitze erreichte der Bund-Future mit 126,75 Punkten den tiefsten Stand seit März. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,91 Prozent, was ebenfalls den höchsten Wert seit März darstellt. Bei den 30-jährigen Staatsanleihen kletterte die Rendite zeitweise auf 3,535 Prozent, den höchsten Stand seit 2011. Zum Jahresbeginn lag die Verzinsung dieser Anleihen noch bei etwa 2,6 Prozent, während sie Ende 2021 sogar negativ war. Die gestiegenen Renditen bedeuten höhere Zinszahlungen für den Staat und könnten auch die Kreditkosten für Verbraucher erhöhen.

Trotz der Kursbewegungen hielten sich die Ausschläge in Grenzen, was Händler auf ein gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen zurückführten. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone oder den USA fehlten zu Wochenbeginn, was zu einem Mangel an Impulsen im Handel führte. Am Dienstag wurden jedoch einige US-Konjunkturdaten erwartet, die möglicherweise neue Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung liefern könnten, darunter Zahlen zur Industrieproduktion.