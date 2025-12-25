Flatexdegiro ernennt Jens Möbitz zum COO – Vorstand erweitert für Wachstum!

Die Entscheidung zur Erweiterung des Vorstands steht im Zusammenhang mit der geplanten Zusammenlegung von Flatexdegiro und der Flatexdegiro Bank, die für 2026/2027 vorgesehen ist. Der Aufsichtsrat sieht in der Bündelung der Kompetenzen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz einen zentralen Schritt zur Stärkung der kundenfokussierten Weiterentwicklung des Unternehmens. Hans-Hermann Lotter, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, betonte die Bedeutung der operativen und technischen Exzellenz für das Leistungsversprechen der Plattform und äußerte sich positiv über die Berufung von Möbitz.

Der Online-Broker Flatexdegiro hat seinen Vorstand erweitert und Jens Möbitz zum vierten Mitglied berufen. Dies wurde am Dienstag in Frankfurt bekannt gegeben. Möbitz, der seit fast 25 Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des Unternehmens tätig ist, wird ab dem 1. Januar 2026 als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Banking Operations und IT verantworten. Diese Ressorts leitet er bereits im Vorstand der Flatexdegiro Bank AG, die eine Tochtergesellschaft des Unternehmens ist.

Möbitz bringt umfangreiche Erfahrung in die neue Rolle ein. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann war er mehrere Jahre für die Deutsche Bank und die Schnigge Vermögensverwaltung als Portfolio-Manager tätig. 2001 übernahm er die Leitung des Produkt- und Projektmanagements bei der XCOM AG, einem Anbieter von E-Banking- und Trading-Lösungen, der später in den Flatexdegiro-Konzern integriert wurde.

Mit der Berufung von Jens Möbitz reagiert Flatexdegiro auf das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens und stellt sich strategisch auf die bevorstehenden Veränderungen ein. Der Vorstand der Flatexdegiro AG setzt sich nun aus Oliver Behrens (CEO), Dr. Benon Janos (CFO), Christiane Strubel (CHRO) und Jens Möbitz zusammen.

Flatexdegiro positioniert sich als eine der führenden Plattformen für den Vermögensaufbau in Europa und unterstützt über 3 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 90 Milliarden Euro und führt jährlich mehr als 60 Millionen Wertpapiertransaktionen durch. Mit seinen Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade bietet Flatexdegiro Zugang zu rund 50 Börsen weltweit und bedient sowohl aktive Trader als auch besonders aktive Händler.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 36,11EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.