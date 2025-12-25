    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flatexdegiro ernennt Jens Möbitz zum COO – Vorstand erweitert für Wachstum!

    Der Online-Broker Flatexdegiro hat seinen Vorstand erweitert und Jens Möbitz zum vierten Mitglied berufen. Dies wurde am Dienstag in Frankfurt bekannt gegeben. Möbitz, der seit fast 25 Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des Unternehmens tätig ist, wird ab dem 1. Januar 2026 als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Banking Operations und IT verantworten. Diese Ressorts leitet er bereits im Vorstand der Flatexdegiro Bank AG, die eine Tochtergesellschaft des Unternehmens ist.

    Die Entscheidung zur Erweiterung des Vorstands steht im Zusammenhang mit der geplanten Zusammenlegung von Flatexdegiro und der Flatexdegiro Bank, die für 2026/2027 vorgesehen ist. Der Aufsichtsrat sieht in der Bündelung der Kompetenzen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz einen zentralen Schritt zur Stärkung der kundenfokussierten Weiterentwicklung des Unternehmens. Hans-Hermann Lotter, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, betonte die Bedeutung der operativen und technischen Exzellenz für das Leistungsversprechen der Plattform und äußerte sich positiv über die Berufung von Möbitz.

    Möbitz bringt umfangreiche Erfahrung in die neue Rolle ein. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann war er mehrere Jahre für die Deutsche Bank und die Schnigge Vermögensverwaltung als Portfolio-Manager tätig. 2001 übernahm er die Leitung des Produkt- und Projektmanagements bei der XCOM AG, einem Anbieter von E-Banking- und Trading-Lösungen, der später in den Flatexdegiro-Konzern integriert wurde.

    Mit der Berufung von Jens Möbitz reagiert Flatexdegiro auf das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens und stellt sich strategisch auf die bevorstehenden Veränderungen ein. Der Vorstand der Flatexdegiro AG setzt sich nun aus Oliver Behrens (CEO), Dr. Benon Janos (CFO), Christiane Strubel (CHRO) und Jens Möbitz zusammen.

    Flatexdegiro positioniert sich als eine der führenden Plattformen für den Vermögensaufbau in Europa und unterstützt über 3 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 90 Milliarden Euro und führt jährlich mehr als 60 Millionen Wertpapiertransaktionen durch. Mit seinen Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade bietet Flatexdegiro Zugang zu rund 50 Börsen weltweit und bedient sowohl aktive Trader als auch besonders aktive Händler.



    flatexDEGIRO

    -0,03 %
    +5,46 %
    +19,01 %
    +31,57 %
    +144,58 %
    +514,46 %
    +139,07 %
    +677,57 %
    +3.109,78 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 36,11EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Flatexdegiro ernennt Jens Möbitz zum COO – Vorstand erweitert für Wachstum! Der Online-Broker Flatexdegiro hat seinen Vorstand erweitert und Jens Möbitz zum vierten Mitglied berufen. Dies wurde am Dienstag in Frankfurt bekannt gegeben. Möbitz, der seit fast 25 Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     