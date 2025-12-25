Mister Spex SE: Christa Lange erhöht Stimmrechtsanteil auf 4,99 %!

Mister Spex SE hat ihren Sitz in Berlin, in der Hermann-Blankenstein-Straße 24, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200SBGUML8UFGNW39 registriert. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Am 22. Dezember 2025 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung verantwortlich ist.

Die Mitteilungspflichtige, Christa Lange, geboren am 21. September 1949, hat am 16. Februar 2022 eine Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Zum Zeitpunkt der Mitteilung hält sie 3,15 % der Stimmrechte, was 1.096.887 Aktien entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Mister Spex SE beträgt 34.864.063.

In einer weiteren Mitteilung, die ebenfalls am 22. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, wurde bekannt gegeben, dass Christa Lange am 29. Juli 2025 eine Schwelle von 4,99758 % überschritt. In dieser Mitteilung wird ein neuer Stimmrechtsanteil von 4,99758 % angegeben, was 1.751.552 Aktien entspricht. Diese Zahlen zeigen eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung, in der ein Anteil von 5,04 % angegeben wurde.

Die Stimmrechtsbestände sind in zwei Kategorien unterteilt: direkt gehaltene Stimmrechte und solche, die zugerechnet werden. In der ersten Mitteilung wurden 3,15 % direkt gehaltene Stimmrechte aufgeführt, während in der zweiten Mitteilung 4,99758 % angegeben wurden.

Es wird betont, dass die Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Mister Spex SE halten.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland und der EU einhalten müssen, um Transparenz im Aktienbesitz und in der Unternehmensführung zu gewährleisten. Die EQS Group bietet diese Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und korrekt veröffentlicht werden.

Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 1,305EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.