    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMister Spex AktievorwärtsNachrichten zu Mister Spex
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mister Spex SE: Christa Lange erhöht Stimmrechtsanteil auf 4,99 %!

    Am 22. Dezember 2025 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung verantwortlich ist.

    Mister Spex SE hat ihren Sitz in Berlin, in der Hermann-Blankenstein-Straße 24, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200SBGUML8UFGNW39 registriert. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte.

    Die Mitteilungspflichtige, Christa Lange, geboren am 21. September 1949, hat am 16. Februar 2022 eine Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Zum Zeitpunkt der Mitteilung hält sie 3,15 % der Stimmrechte, was 1.096.887 Aktien entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Mister Spex SE beträgt 34.864.063.

    In einer weiteren Mitteilung, die ebenfalls am 22. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, wurde bekannt gegeben, dass Christa Lange am 29. Juli 2025 eine Schwelle von 4,99758 % überschritt. In dieser Mitteilung wird ein neuer Stimmrechtsanteil von 4,99758 % angegeben, was 1.751.552 Aktien entspricht. Diese Zahlen zeigen eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung, in der ein Anteil von 5,04 % angegeben wurde.

    Die Stimmrechtsbestände sind in zwei Kategorien unterteilt: direkt gehaltene Stimmrechte und solche, die zugerechnet werden. In der ersten Mitteilung wurden 3,15 % direkt gehaltene Stimmrechte aufgeführt, während in der zweiten Mitteilung 4,99758 % angegeben wurden.

    Es wird betont, dass die Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Mister Spex SE halten.

    Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland und der EU einhalten müssen, um Transparenz im Aktienbesitz und in der Unternehmensführung zu gewährleisten. Die EQS Group bietet diese Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und korrekt veröffentlicht werden.



    Mister Spex

    +1,56 %
    +3,07 %
    -0,74 %
    -16,20 %
    -23,36 %
    -67,27 %
    -94,81 %
    ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE

    Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 1,305EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mister Spex SE: Christa Lange erhöht Stimmrechtsanteil auf 4,99 %! Am 22. Dezember 2025 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     