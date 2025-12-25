Euro im Aufwind: Starke US-Wirtschaft treibt Kurs auf über 1,18 Dollar!

Zu Beginn der Woche hat der Euro im US-Handel seine Gewinne behauptet und notierte am Montag bei 1,1752 US-Dollar. Zuvor war die europäische Gemeinschaftswährung im frühen europäischen Geschäft nur leicht über 1,17 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1745 Dollar fest, was einen Anstieg im Vergleich zum Freitag (1,1712 Dollar) darstellt. Diese Kursgewinne kompensieren die leichten Verluste der vergangenen Handelstage. Analysten führten die geringe Handelsaktivität auf die bevorstehenden Feiertage zurück, was zu einem Mangel an Impulsen im Markt führte. Wichtige Konjunkturdaten wurden weder in der Eurozone noch in den USA veröffentlicht.

Am Dienstag setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort und erreichte einen Kurs von 1,1790 US-Dollar. Der Referenzkurs der EZB wurde auf 1,1786 Dollar festgelegt. Im Tagesverlauf stieg der Euro sogar kurzzeitig über die Marke von 1,18 Dollar, bevor er durch positive US-Wirtschaftsdaten unter Druck geriet. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal stärker als erwartet, was das höchste Wachstum seit zwei Jahren darstellt. Diese Entwicklung wurde vor allem durch den Konsum gestützt. Die Auswirkungen eines vorübergehenden Stillstands von Regierungsbehörden werden jedoch erst im vierten Quartal spürbar sein. Auch die Industrieproduktion in den USA übertraf die Erwartungen im November.

Laut Stephan Bales, einem Experten von KfW Research, zeigt die US-Wirtschaft eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Nach einem unbeständigen ersten Halbjahr deute vieles auf eine Stabilisierung der US-Konjunktur hin, und auch für das kommende Jahr wird ein solides Wirtschaftswachstum prognostiziert. Der Euro profitiert derzeit von der Erwartung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken werden. Bis zum Jahreswechsel stehen nur noch wenige relevante Konjunkturdaten an, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro in der aktuellen Handelswoche von einer stabilen US-Wirtschaft und der Erwartung sinkender Zinsen profitiert, während das Handelsvolumen aufgrund der bevorstehenden Feiertage gering bleibt.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,178USD auf Forex (25. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.