HelloFresh: Stabilität trotz Wachstumssorgen – Analysten warnen vor Herausforderungen

Maul prognostiziert, dass auf Konzernebene bis 2026 nicht mehr als ein Nullwachstum zu erwarten sei. Trotz dieser stagnierenden Wachstumsprognose könnte der Fokus auf eine erhöhte Rendite zu einem leichten Anstieg der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) führen. Dies deutet darauf hin, dass HelloFresh möglicherweise seine Effizienz steigern und die Rentabilität verbessern kann, auch wenn das Umsatzwachstum begrenzt bleibt.

Die DZ Bank hat die Aktien von HelloFresh nach dem Abstieg des Unternehmens vom MDax in den SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie eingestuft. In einer aktuellen Analyse betont Analyst Thomas Maul, dass HelloFresh in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld agiert. Das Unternehmen plant, die Produktkategorie der Kochboxen "gesund zu schrumpfen" und sich verstärkt auf qualitativ hochwertiges Wachstum im Bereich der Fertiggerichte zu konzentrieren.

Zusätzlich hat HelloFresh ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 durchgeführt werden soll. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dieses Programm bis Ende 2026 zu verlängern. In der Zeit vom 15. bis 19. Dezember 2025 wurden bereits mehrere Tausend Aktien zurückgekauft, wobei die Preise zwischen 5,67 und 5,84 Euro pro Aktie lagen. Diese Maßnahme könnte das Vertrauen in die Unternehmensstrategie stärken und den Aktienkurs stabilisieren.

Insgesamt steht HelloFresh vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Die Strategie, sich auf die Fertiggerichte zu konzentrieren und die Kochboxen zu reduzieren, könnte eine Reaktion auf den intensiven Wettbewerb und die veränderten Verbraucherpräferenzen sein. Analysten werden die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie und die Auswirkungen des Aktienrückkaufs auf die Unternehmensbewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HelloFresh in einer Phase der Neuausrichtung ist, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die DZ Bank sieht das Unternehmen derzeit als stabil, jedoch mit begrenztem Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 5,717EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.