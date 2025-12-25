    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Scout24: Aktienrückkauf und BlackRock-Übernahme – Was steckt dahinter?

    Foto: Scout24 SE

    Die Scout24 SE hat in einer aktuellen Mitteilung über ihre Aktivitäten im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 15. bis 22. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 22.315 Aktien. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplattformen, darunter CEUX, TQEX und XETA, und wurde durch ein beauftragtes Kreditinstitut abgewickelt. Die einzelnen Rückkäufe variieren in der Stückzahl und dem gewichteten Durchschnittskurs, wobei die Preise zwischen 85,6537 und 86,7600 Euro pro Aktie lagen.

    Insgesamt hat Scout24 seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 22. Dezember 2025 bereits 990.958 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Initiative, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken. Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Investor-Relations-Website von Scout24 verfügbar.

    Zusätzlich gab es eine Stimmrechtsmitteilung, die die BlackRock, Inc. betrifft. Am 19. Dezember 2025 überschritt BlackRock die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Scout24 SE und hält nun insgesamt 6,94 % der Stimmrechte. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und zeigt die Veränderungen in der Eigentümerstruktur des Unternehmens auf.

    Die Scout24 SE hat ihren Sitz in Berlin und ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Marktplätze, insbesondere im Immobilien- und Automobilsektor. Die Aktienrückkäufe und die damit verbundenen Mitteilungen sind Teil der transparenten Kommunikation des Unternehmens mit seinen Investoren und der Öffentlichkeit. Diese Maßnahmen sollen nicht nur das Vertrauen der Anleger stärken, sondern auch die Marktposition von Scout24 festigen.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass Scout24 aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet und gleichzeitig auf die Interessen seiner Aktionäre eingeht. Die Kombination aus Aktienrückkäufen und der Offenlegung von Stimmrechtsanteilen unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, eine klare und transparente Unternehmensführung zu gewährleisten.



    Scout24

    -0,35 %
    +0,23 %
    -3,57 %
    -18,29 %
    +2,67 %
    +84,80 %
    +28,65 %
    +164,22 %
    +186,79 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 85,73EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
