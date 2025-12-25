    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley erhöht Einfluss bei Delivery Hero!

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Am 23. Dezember 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über relevante Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die von Morgan Stanley, einer bedeutenden Finanzinstitution mit Sitz in Wilmington, Delaware, gemeldet wurden.

    Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Morgan Stanley & Co. International plc, eine Tochtergesellschaft von Morgan Stanley, hat am 18. Dezember 2025 eine Schwellenberührung von 3 % der Stimmrechte erreicht. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 11,50 %, bestehend aus 7,86 % direkten Stimmrechten und 3,64 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten.

    Die Stimmrechtsbestände umfassen sowohl direkte als auch zugerechnete Stimmrechte. Die direkt gehaltenen Stimmrechte belaufen sich auf 23.446.672 Aktien, was 7,86 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus hält Morgan Stanley verschiedene Finanzinstrumente, darunter Equity Call und Put Optionen sowie Equity Swaps, die insgesamt 3,64 % der Stimmrechte ausmachen.

    Die Mitteilung hebt hervor, dass Morgan Stanley nicht von anderen Unternehmen beherrscht wird und auch keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an Delivery Hero halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit von Morgan Stanley in Bezug auf die Stimmrechte des Unternehmens.

    Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass alle relevanten Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse eines Unternehmens transparent und für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies ist besonders wichtig für Investoren und Analysten, die die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens verstehen möchten.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass Morgan Stanley eine signifikante Rolle im Aktionärsgefüge von Delivery Hero spielt, was potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmenspolitik und -strategie haben könnte. Die Entwicklung der Stimmrechtsanteile wird weiterhin von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie Hinweise auf zukünftige Entscheidungen und strategische Ausrichtungen des Unternehmens geben kann.



    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
