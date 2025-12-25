Deutschland senkt Treibhauseffekt: Fluorierte Gase im Rückgang!

Die Bezeichnung "potenziell" ist wichtig, da fluorierte Treibhausgase meist in geschlossenen Systemen, wie Klimaanlagen, verwendet werden. Ihre schädliche Wirkung tritt erst bei einer Freisetzung auf. Das Umweltbundesamt prognostiziert für 2024 insgesamt 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhausgasemissionen in Deutschland, was einem Rückgang von etwa 3,4 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der Anteil der fluorierten Gase an den gesamten Emissionen liegt somit bei 1,4 Prozent.

Im Jahr 2024 ist der potenzielle Treibhauseffekt der in Deutschland eingesetzten fluorierten Treibhausgase um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden betrug die Klimawirksamkeit dieser Gase etwa 7,0 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, während sie 2023 noch bei 7,2 Millionen Tonnen lag. Besonders signifikante Rückgänge wurden in verschiedenen Branchen festgestellt: In der chemischen Erzeugung sank der Einsatz um 53 Prozent auf 0,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, im Großhandel ohne Kraftfahrzeuge um 46 Prozent auf 0,4 Millionen Tonnen und im Maschinenbau um 17 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen.

Fluorierte Treibhausgase finden Anwendung als Kühlmittel in Klimaanlagen und Kühlschränken sowie als Treibmittel in der Herstellung von Kunststoffen. Um die unterschiedlichen Klimawirkungen der Gase zu vergleichen, wird das CO2-Äquivalent verwendet, das die globale Erwärmung in Relation zu Kohlendioxid (CO2) darstellt.

Ein positiver Trend zeigt sich darin, dass Anwender zunehmend auf fluorierte Treibhausgase mit geringerem Treibhauspotenzial umsteigen. Das am häufigsten eingesetzte Gas in Deutschland war Tetrafluorpropen, das eine Klimawirksamkeit von einem CO2-Äquivalent aufweist. Von den insgesamt eingesetzten 6.992 metrischen Tonnen entfielen 2.273 Tonnen (plus 13 Prozent) auf dieses Kältemittel. Im Gegensatz dazu verzeichnete Tetrafluorethan, das eine hohe Klimawirksamkeit von 1.300 CO2-Äquivalenten hat, einen Rückgang von 16 Prozent und machte 28,6 Prozent des gesamten potenziellen Treibhauseffekts aus.

Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass Deutschland Fortschritte im Umgang mit fluorierten Treibhausgasen macht, indem die Verwendung schädlicher Gase reduziert und umweltfreundlichere Alternativen gefördert werden.

