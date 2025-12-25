All for One Group: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen!

Im Zeitraum vom 15. bis 19. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 2.621 Aktien. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden volumengewichteten Durchschnittskurse wurden detailliert aufgeführt. Am 15. Dezember wurden 600 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 41,93 Euro zurückgekauft, gefolgt von weiteren Käufen an den folgenden Tagen, wobei der Preis am 19. Dezember auf 40,20 Euro fiel. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms, das am 7. Juli 2025 begann, bis zum 19. Dezember 2025 bereits 53.830 Aktien erworben.

Die All for One Group SE hat am 22. und 23. Dezember 2025 aktuelle Informationen zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Zusätzlich wurde am 23. Dezember 2025 eine weitere Mitteilung veröffentlicht, in der der Erwerb von 920 Aktien im Zeitraum vom 22. bis 23. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde. An diesen beiden Tagen wurden 450 Aktien am 22. Dezember zu einem Durchschnittspreis von 40,75 Euro und 470 Aktien am 23. Dezember zu 40,60 Euro zurückgekauft. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufprogramms bis zum 23. Dezember 2025 erworbenen Aktien auf 54.750.

Der Aktienrückkauf erfolgt über ein beauftragtes Kreditinstitut und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Die All for One Group SE hat die detaillierten Transaktionsdaten auf ihrer Website veröffentlicht, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen sind Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, um den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Der kontinuierliche Rückkauf von Aktien signalisiert eine positive Einschätzung der Unternehmensentwicklung und kann potenziell den Aktienkurs stabilisieren oder erhöhen.

Insgesamt zeigt die All for One Group SE mit diesen Rückkäufen eine aktive Marktstrategie, die darauf abzielt, die eigenen Aktien zu fördern und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.