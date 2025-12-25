Samara Asset Group: Erfolgreicher Aktienrückkauf steigert Aktionärswert!

Die detaillierten Transaktionen im genannten Zeitraum zeigen, dass am 15. Dezember 2.150 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,43 Euro pro Aktie zurückgekauft wurden, was einem Gesamtvolumen von 5.224,52 Euro entspricht. Am 16. Dezember wurden 2.100 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,45 Euro (5.151,00 Euro Gesamtvolumen) erworben. An den folgenden Tagen, dem 17. bis 19. Dezember, wurden jeweils 2.100, 1.900 und 2.200 Aktien zu Preisen zwischen 2,04 und 2,32 Euro zurückgekauft. Insgesamt beläuft sich das Volumen der Rückkäufe in diesem Zeitraum auf 24.644,60 Euro.

Die Samara Asset Group p.l.c. hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 15. bis 19. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 10.450 eigene Aktien. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines Programms, das am 15. September 2025 gestartet wurde und gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchgeführt wird.

Bis zum 19. Dezember 2025 hat die Samara Asset Group im Rahmen des Rückkaufprogramms insgesamt 284.900 Aktien erworben. Die Transaktionen werden durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse abgewickelt. Informationen zu den einzelnen Käufen sowie zum täglichen Handelsvolumen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

In einer weiteren Mitteilung vom 23. Dezember 2025 wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 22. bis 26. Dezember 2025 zusätzlich 4.100 Aktien zurückgekauft wurden. Am 22. Dezember wurden 2.100 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,10 Euro (4.410,00 Euro Gesamtvolumen) und am 23. Dezember 2.000 Aktien zu einem Preis von 1,99 Euro (3.982,50 Euro Gesamtvolumen) erworben. An den Tagen 24. bis 26. Dezember fanden keine Rückkäufe statt. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der bis zum 26. Dezember 2025 im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien auf 289.000.

Die Samara Asset Group hat die Absicht, das Rückkaufprogramm fortzusetzen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren. Die regelmäßige Veröffentlichung von Informationen zu den Rückkäufen entspricht den regulatorischen Anforderungen und fördert die Transparenz gegenüber den Investoren.

Die Samara Asset Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,86 % und einem Kurs von 2,17EUR auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.