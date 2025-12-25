Phoenix Tower International schließt den Erwerb von rund 3.700 Standorten von Bouygues Telecom und SFR ab

BOCA RATON, Florida, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International („PTI") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme von Infracos, dem Joint Venture von Bouygues Telecom und SFR, das rund 3.700 Mobilfunkstandorte in mittelstark besiedelten Gebieten in ganz Frankreich verwaltet, erfolgreich abgeschlossen hat. Durch diese strategische Investition umfasst das französische Portfolio von PTI nun fast 10.000 Standorte im ganzen Land, darunter auch fest zugesagte Build-to-Suit-Implementierungen (BTS).

Pro forma für diese Transaktion und vertraglich vereinbarte Bereitstellungen wird PTI über 33.000 Telekommunikationsmasten in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben.