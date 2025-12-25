    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBouygues AktievorwärtsNachrichten zu Bouygues
    Phoenix Tower International schließt den Erwerb von rund 3.700 Standorten von Bouygues Telecom und SFR ab

    Foto: adobe.stock.com

    BOCA RATON, Florida, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International („PTI") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme von Infracos, dem Joint Venture von Bouygues Telecom und SFR, das rund 3.700 Mobilfunkstandorte in mittelstark besiedelten Gebieten in ganz Frankreich verwaltet, erfolgreich abgeschlossen hat.  Durch diese strategische Investition umfasst das französische Portfolio von PTI nun fast 10.000 Standorte im ganzen Land, darunter auch fest zugesagte Build-to-Suit-Implementierungen (BTS).

    Pro forma für diese Transaktion und vertraglich vereinbarte Bereitstellungen wird PTI über 33.000 Telekommunikationsmasten in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben.

    Freshfields fungiert als Rechtsberater von PTI.

    Informationen zu Phoenix Tower International
    PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber weltweit in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören Fonds, die von Blackstone, Wren House, Blackrock, Grain und USS verwaltet werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phoenix-tower-international-schlieWt-den-erwerb-von-rund-3-700-standorten-von-bouygues-telecom-und-sfr-ab-302649453.html



