Seitwärts: EUR/GBP notiert bei 0,87064 GBP

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000GBP in EUR/GBP investiert, lag der Preis bei 0,733186GBP. Heute notiert EUR/GBP bei 0,87064GBP. Ihr Einsatz wäre nun 1.187,47GBP wert – ein Zuwachs von +18,75 %.

Informationen zum Pfund

Seit Jahrhunderten prägt das Britische Pfund den globalen Finanzhandel. Im Währungspaar GBP-USD, dem sogenannten „Cable“, spiegelt sich die Entwicklung der britischen und US-amerikanischen Wirtschaft wider. Wechselkurse beeinflussen Importpreise, Exporte und Rohstoffmärkte. Für Anleger und Unternehmen ist der Pfundkurs daher ein zentraler Indikator.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.