    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CGTN

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas heißeste Winterparty

    BEIJING, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTNs „Chinas kälteste Stadt, heißeste Party" wirft einen Blick auf die zunehmende Beliebtheit von Dongbei, oder Chinas Nordosten, als Top-Winterreiseziel. Es ist auch die Geschichte einer Region, in der Schnee und Eis einst als Hindernis für den Fortschritt galten, sich aber nach der Ernte schnell als Katalysator für unglaublichen Fortschritt und Wohlstand erwiesen.

    (Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg) 

    Die Region, die früher ein industrielles Kraftzentrum innerhalb Chinas war, wurde nun durch den rasanten Aufstieg der wärmeren Regionen und Städte im Süden abgehängt. Seit über zwei Jahrzehnten ist die Wiederbelebung von Dongbei eine wichtige nationale Strategie in China. Brother Left and Right, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, hat die Wiederbelebung von Dongbei dank der visionären Politik der Regierung und des Geistes der Einwohner miterlebt.

    Wenn man sieht, wie er auf der Bühne auf und ab springt und die Massen in der riesigen Eis- und Schneewelt von Harbin anheizt, wird klar, warum er Chinas heißester Winter-Influencer ist. Die vielleicht größte Winterparty der Welt, umgeben von überlebensgroßen Eisskulpturen, zu erleben, raubt einem den Atem. Es ist kein Wunder, dass Dongbei heute in China so beliebt ist und dass die Menschen dort so optimistisch in die Zukunft blicken.

    Die Wiederbelebung von Dongbei ist eine Erfolgsgeschichte eines Landes, das durch die Politik und die Bereitschaft, etwas zu tun, umgestaltet wurde. Neben Eisskulpturen und Winterpartys prägen auch neue Industrien und Fabriken sowie Skigebiete das Bild von Dongbei. Dieser Boom an Popularität und Möglichkeiten ist ein solider Beweis dafür, dass Chinas Eis- und Schneewirtschaft so wertvoll ist wie ein Berg aus Gold und Silber. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um sich selbst ein Bild zu machen.

    Video - https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-chinas-heiWeste-winterparty-302649477.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    CGTN Chinas heißeste Winterparty BEIJING, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ - CGTNs „Chinas kälteste Stadt, heißeste Party" wirft einen Blick auf die zunehmende Beliebtheit von Dongbei, oder Chinas Nordosten, als Top-Winterreiseziel. Es ist auch die Geschichte einer Region, in der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     