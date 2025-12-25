    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Der Börsen-Tag

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    S&P 500 zieht davon: US-Anleger setzen auf Wachstum statt Dow-Werte

    An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Dow Jones nur verhalten steigt, zieht der S&P 500 deutlich an und signalisiert breitere Kauflaune.

    Der Börsen-Tag - S&P 500 zieht davon: US-Anleger setzen auf Wachstum statt Dow-Werte
    Foto: NVIDIA Corporation

    Entwicklung der Indizes

    Die US-Börsen zeigen sich heute freundlich, wobei der S&P 500 stärker zulegen kann als der Dow Jones. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell bei 48.452,82 Punkten und liegt damit 0,19 Prozent im Plus. Der Leitindex der Wall Street setzt damit seinen Aufwärtstrend verhalten fort, bleibt jedoch hinter der Entwicklung des breiter gefassten Marktes zurück. Deutlich dynamischer präsentiert sich der S&P 500. Der Index, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steigt derzeit um 0,47 Prozent auf 6.909,36 Punkte. Damit entwickelt sich der S&P 500 heute klar besser als der Dow Jones und signalisiert eine breitere Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt. Insgesamt deutet die heutige Indextendenz darauf hin, dass Anleger verstärkt in den Gesamtmarkt und wachstumsstärkere Titel investieren, während die eher traditionell geprägten Standardwerte im Dow Jones etwas hinterherlaufen.

    Dow Jones Topwerte

    Nike (B) führt die Liste der Topwerte im Dow Jones mit einem Anstieg von 1.69%, gefolgt von Merck & Co mit 1.34% und Walt Disney, das um 1.11% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des Index bei.

    Dow Jones Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die Flopwerte im Dow Jones. Cisco Systems verzeichnete keinen Kursgewinn (0.00%), während Chevron Corporation leicht um -0.01% fiel. NVIDIA hatte den stärksten Rückgang mit -0.32%, was auf Herausforderungen im Technologiesektor hinweisen könnte.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Micron Technology mit einem beeindruckenden Anstieg von 3.77% hervor. Target folgt mit einem Zuwachs von 2.36%, während SanDisk Corporation um 2.12% zulegte. Diese Werte reflektieren eine starke Performance in der Konsumgüter- und Technologiewelt.

    S&P 500 Flopwerte

    Auf der anderen Seite zeigen die Flopwerte im S&P 500 eine negative Tendenz. Coinbase fiel um -1.06%, während Lululemon Athletica mit -1.07% und ON Semiconductor mit -1.10% ebenfalls Rückgänge verzeichneten. Diese Entwicklungen könnten auf Marktsorgen oder spezifische Unternehmensprobleme hinweisen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag S&P 500 zieht davon: US-Anleger setzen auf Wachstum statt Dow-Werte An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Dow Jones nur verhalten steigt, zieht der S&P 500 deutlich an und signalisiert breitere Kauflaune.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     