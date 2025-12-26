    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    "Weinbau ist in der größten Krise"

    Foto: Weinberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bauerpräsident Joachim Rukwied ruft die Verbraucher auf, angesichts der Lage auf dem deutschen Weinmarkt mehr heimischen Wein zu trinken. Rukwied sagte der "Rheinischen Post" (Online): "Der Weinbau in Deutschland ist in der größten Krise seit Jahrzehnten. Auf Grund der schlechten Marktlage gehen wir davon aus, dass wir Rebflächen in erheblichem Umfang verlieren werden."

    Rukwied appellierte an die Verbraucher: "Trinkt mehr deutschen Wein. Wir bieten Qualitäten, die locker mit Weinen aus Frankreich, Spanien oder Italien mithalten können."

    Insgesamt sei die Marktlage in vielen Bereichen der Landwirtschaft nicht befriedigend, "teilweise sogar desaströs", ergänzte Rukwied. "Die Kosten für Betriebsmittel und Energiepreise steigen und steigen, die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse fallen und fallen." Ein Politikwechsel sei daher längst überfällig, so der Bauernpräsident. Vor allem müsse es dringend Erleichterungen bei der Bürokratie geben. "Ich fordere zwar keine Motorsäge, aber einen Rasenmäher braucht es schon, damit beim Bürokratieabbau endlich was voran geht", sagte Rukwied.


    Verfasst von Redaktion dts
