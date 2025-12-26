" auf den Markt: Super-KI-Alltagsassistent bringt physische KI in den Alltag

HANGZHOU, China, 26 Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformen, gab heute die Markteinführung von Hey Tuya bekannt, einem Super-KI-Alltagsassistenten der nächsten Generation, der künstliche Intelligenz nahtlos in den Alltag integriert. Hey Tuya ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung von KI-Agenten und physischer KI. Auf der Grundlage einer kollaborativen Multi-Agenten-Architektur wird die Lösung die Art verändern, wie KI über Bildschirme hinausgeht und proaktive, intelligente Unterstützung in Haushalt, Büro und weiteren Alltagsszenarien bietet.

Ähnlich wie J.A.R.V.I.S., Tony Starks kultiger KI-Assistent in den Iron Man-Filmen, entwickelt sich Hey Tuya zu mehr als einem virtuellen Assistenten, der einfache Fragen beantwortet. Die Lösung ist darauf ausgelegt, zu einem KI-Lebensassistenten zu werden, der Umgebungen wahrnimmt, Nutzergewohnheiten erlernt und mit physischen Geräten koordiniert. Anders als herkömmliche KI-Assistenten, die auf einzelne Geräte beschränkt sind, ist Hey Tuya so konzipiert, dass er über den Bildschirm hinausgeht und den Nutzern ermöglicht, ihren KI-Assistenten von überall aus herbeizurufen, sei es über die Tuya App, intelligente Lautsprecher, Steuerzentralen oder sogar KI-Spielzeug und Wearables. Hey Tuya wird die Zusammenarbeit zwischen mehreren Geräten erleichtern sowie smarte Geräte und Equipment zusammenführen, um ein vernetztes und intelligentes Erlebnis im täglichen Leben zu ermöglichen.

Hey Tuya wird über ein Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis verfügen, das sich an die Routinen, Umgebungsvorlieben sowie die Gewohnheiten von Nutzern anpassen kann. Im Laufe der Zeit wird es über reaktive Befehle hinausgehen, Bedürfnisse vorhersehen und proaktive Empfehlungen geben. Hey Tuya lernt Ihre Gewohnheiten und schlägt Ihnen möglicherweise vor, die Klimaanlage 30 Minuten vor Ihrer Ankunft einzuschalten, den Warmwasserbereiter vorzuheizen sowie die Vorhänge im Schlafzimmer zu öffnen, bevor Sie um 7 Uhr morgens aufwachen, oder das Licht zu dimmen und den Luftbefeuchter zu aktivieren, wenn Sie schlafen gehen. Durch diesen kontinuierlichen Lernprozess werden sich die Interaktionen intuitiver, nahtloser und effizienter anfühlen.