    Lies fordert Kaufprämie auch für Elektro-Gebrauchtwagen

    Foto: Elektroauto an einer Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert die Bundesregierung auf, die geplante Prämie in Höhe von 3.000 Euro auch beim Kauf eines gebrauchten E-Autos auszuzahlen.

    "Wir brauchen eine E-Mobilitätsprämie auch für Gebrauchtwagen", sagte Lies der "Welt" (Samstagausgabe). "Menschen mit geringerem Einkommen kaufen junge Gebrauchtwagen, keine Neuwagen, selbst wenn diese stark subventioniert werden. Wenn wir die Elektromobilität breit in die Gesellschaft bringen wollen, dürfen wir die Förderung nicht auf Neuwagen beschränken."

    Eine E-Mobilitätsprämie für Gebrauchtfahrzeuge sei zudem eine auf europäische Modelle zugeschnittene Förderung. "Es gibt nämlich derzeit noch keine nennenswerte Zahl älteren Fahrzeuge aus China", sagte Lies, der als niedersächsischer Regierungschef Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist. Die Kaufprämie für gebrauchte E-Autos sei auch deshalb "eine Riesen-Chance für die europäische E-Mobilität".


    Verfasst von Redaktion dts
