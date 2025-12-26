Passives Einkommen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,68 %
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Merck & Co nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Merck & Co gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+4,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,71 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Merck & Co investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Merck & Co weißt eine Marktkapitalisierung von 220,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Merck & Co Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.12.2025
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Merck & Co Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 163.044€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|3,28
|+5,13 %
|+3,68 %
|2024
|3,12
|+5,41 %
|+2,67 %
|2023
|2,96
|+5,71 %
|+2,75 %
|2022
|2,80
|+7,27 %
|+3,15 %
|2021
|2,61023
|0,00 %
|+3,55 %
Warum Merck & Co für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +4,67 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,71
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Merck & Co Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,34 %
|1 Monat
|+3,85 %
|3 Monate
|+30,31 %
|1 Jahr
|-5,72 %
Informationen zur Merck & Co Aktie
Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 220,40 Mrd. € wert.
Merck & Co Aktie jetzt kaufen?
Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.