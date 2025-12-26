Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,68 %

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Merck & Co nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Merck & Co gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,71 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Merck & Co investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Merck & Co verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,68 %.

Mit +3,68 % Dividendenrendite bietet Merck & Co ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,67 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Merck & Co für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,68 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,71.

Merck & Co weißt eine Marktkapitalisierung von 220,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.