Anycubic nimmt Vorbestellungen für Kobra X entgegen, nachdem der neue Einstiegs-FDM-Drucker der nächsten Generation auf der Formnext vorgestellt wurde

Der Kobra X wurde zusammen mit der neuesten Produktpalette des Unternehmens in Frankfurt vorgestellt und spiegelt Anycubics anhaltendes Bestreben wider, fortschrittliche Desktop-Fertigungsabläufe zu vereinfachen. Wie die 3D-Druckindustrie während der Formnext feststellte, signalisieren die jüngsten Produkteinführungen des Unternehmens eine klarere Trennung zwischen Einstiegsmodellen und leistungsstärkeren Systemen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf Geschwindigkeit, Materialanpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit liegt.

SHENZHEN, China, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nach seiner öffentlichen Vorstellung auf der Formnext 2025 gab Anycubic heute die Eröffnung des Vorbestellungsprogramms für den Kobra X bekannt, einen neuen FDM-3D-Drucker der Einstiegsklasse, der mehrfarbigen und multimaterialien Druck für einen breiteren Nutzerkreis zugänglicher machen soll.

Der Kobra X positioniert sich innerhalb dieser Strategie als offener, einfarbiger Multicolor-Drucker, der sich an Anwender richtet, die zum ersten Mal mit dem Mehrfarbendruck beginnen, ohne dass externe Farbunterstützungsgeräte oder eine komplexe Systemintegration erforderlich sind.

Ein neuer Standard für den Einstieg in den Mehrfarbendruck: ACE GEN2 Architektur

Das Herzstück von Kobra X ist die ACE-Architektur (Anycubic Color Engine) der zweiten Generation von Anycubic, die vier Filamentkanäle direkt in den Druckkopf integriert und den Übergangspfad des geschmolzenen Filaments auf etwa 30 mm verkürzt. Im Vergleich zu externen Filamentwechselsystemen, die auf lange Rückzugswege angewiesen sind, ermöglicht dieses Design Farbwechsel über einen viel kürzeren Weg, was die Effizienz bei Mehrfarbendrucken mit häufigen Übergängen verbessert.

In kontrollierten internen Tests mit gängigen 4-Farben-Modellen hat Anycubic festgestellt, dass ACE GEN2 die Farbwechselzeit um etwa 30–50 % reduzieren und gleichzeitig den Filamentabfall um einen ähnlichen Prozentsatz senken kann. Obwohl die Ergebnisse je nach Modellgeometrie, Materialkombinationen und Übergangsfrequenz variieren, ermöglicht der kürzere Weg des geschmolzenen Filaments im Allgemeinen schnellere und materialsparendere Farbwechsel in alltäglichen Mehrfarbendruckszenarien, während der für Einsteiger vertraute Arbeitsablauf mit einer einzigen Düse beibehalten wird.

Praktische Multi-Material-Fähigkeit: Von PLA zu TPU und PVA

Über den Farbdruck hinaus ist der Kobra X so konzipiert, dass es den Druck mit mehreren Materialien innerhalb desselben Auftrags unterstützt. Durch adaptive Extrusionsdrucksteuerung kann das System zwischen Materialien mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften wechseln, darunter Kombinationen wie PLA mit TPU (68D) oder PLA mit PVA.

Diese Fähigkeit ermöglicht es Anwendern, funktionale Designs zu erkunden – wie flexible Verbindungen, Soft-Touch-Komponenten oder lösliche Stützen –, ohne auf Dual-Extrusionssysteme oder geschlossene industrielle Plattformen umsteigen zu müssen. Da der Materialwechsel innerhalb einer Ein-Düsen-Architektur erfolgt, bleibt der Kobra X relativ einfach in der Einrichtung und erweitert gleichzeitig das Anwendungsspektrum für Einsteiger.

Der Kobra X soll für Erstnutzer von Mehrfarbendrucken zugänglich sein und gleichzeitig die Standard-Hardware- und Firmware-Funktionen bieten, die von modernen Desktop-FDM-Druckern erwartet werden. Dazu gehören automatische Bettnivellierung, Bewegungs- und Flusskalibrierung, KI-gestützte Drucküberwachung, leise Betriebsmodi und ein optimierter Montage- und Wartungsworkflow.

Anzahlungsprogramm jetzt verfügbar

Seit dem 26. Dezember bietet Anycubic das Anzahlungsprogramm für Kobra X in seinem offiziellen Shop an. Kunden können eine Anzahlung von 10 US-Dollar leisten, die beim Kauf als Rabatt in Höhe von 30 US-Dollar auf den Endpreis angerechnet wird.

Informationen zu Anycubic

Anycubic wurde 2015 gegründet und ist ein globaler Hersteller von Desktop-3D-Druckern und Materialien, der sowohl FDM- als auch Harzlösungen für Hersteller, Designer, Ingenieure und kleine Produktionsbetriebe anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, fortschrittliche Fertigungstechnologien durch praktisches Design und benutzerorientierte Innovationen zugänglicher zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851936/Anycubic_s_Newly_Released_Entry_Level_Multicolor_FDM_Printer_Kobra_X.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anycubic-nimmt-vorbestellungen-fur-kobra-x-entgegen-nachdem-der-neue-einstiegs-fdm-drucker-der-nachsten-generation-auf-der-formnext-vorgestellt-wurde-302649598.html